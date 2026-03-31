ATS Brianza, in collaborazione con Enpa, Carezze d’Argento e i Comuni di Correzzana e Missaglia, organizza nelle prossime settimane due corsi di formazione per proprietari di cani

Il Dipartimento Veterinario di ATS Brianza, in particolare il servizio Igiene Urbana Veterinaria (IUV), pone tra gli obiettivi della propria mission istituzionale la promozione di un possesso consapevole degli animali d’affezione, ovvero di una sensibilità sempre più attenta ai diritti e alla cura che questi meritano; strumento principe di questa strategia d’intervento risulta essere il corso formativo per proprietari di cani. E per questo organizzerà dei corsi.

Si svolgeranno tra aprile e maggio due nuove edizioni de “Il patentino”, una a Correzzana (MB) e una a Missaglia (LC).

L’evento in provincia di Monza, organizzato in collaborazione con ENPA Monza e Brianza e con il sostegno del Comune di Correzzana , avrà luogo presso il centro civico comunale polifunzionale in via da Vinci 6 a Correzzana, in 3 diversi appuntamenti: sabato 18 aprile dalle 14 alle 17.30, giovedì 23 aprile dalle 20 alle 23.30 e sabato 9 maggio dalle 14 alle 17.30.

È possibile iscriversi, non solo per i residenti ma per chiunque sia interessato, entro il 15 aprile inviando una mail all’indirizzo: patentino@enpamonza.it

Il costo del corso, da consegnare durante la prima serata, è di € 10,00 e sarà interamente devoluto all’associazione che si occupa di protezione e cura degli animali.

Il corso in provincia di Lecco, organizzato con la collaborazione di Fondazione Carezze d’Argento ETS e con il patrocinio del Comune di Missaglia, si terrà presso la Sala Comunale nella Piazzetta Teodolinda a Missaglia, articolato in 3 serate: lunedì 4 maggio dalle 19 alle 22, lunedì 11 maggio dalle 19 alle 22 e lunedì 18 maggio dalle 19 alle 23.

È possibile iscriversi, non solo per i residenti ma per chiunque sia interessato, entro il 30 aprile inviando una mail all’indirizzo: info@carezzedargento.org

Il costo del corso, da consegnare durante la prima serata, è di 10 euro e sarà interamente devoluto alla fondazione che si occupa di protezione e cura degli animali.

Il Patentino, organizzato dal dipartimento Veterinario dall’Agenzia di Tutela della Salute e con la collaborazione di veterinari esperti comportamentisti, fornisce nozioni preziose sui bisogni del cane, sul suo sviluppo comportamentale, sui suoi modi di comunicare, richiamando gli obblighi del proprietario finalizzati ad un possesso e gestione consapevole dei propri fedeli compagni di vita.

Test finale di apprendimento e rilascio del certificato di partecipazione, in seguito a versamento di 20 €, a coloro che avranno seguito tutti gli incontri e superato favorevolmente il test.