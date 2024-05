Carate Brianza protagonista giovedì scorso, 9 maggio, del programma televisito "Cortesie per gli ospiti" in onda su Real Time.

Due creative caratesi protagoniste a "Cortesie per gli ospiti"

Due giovani e creative caratesi infatti hanno preso al game show in onda ogni sera alle 20.20: si tratta di Valeria Tagliabue, disegnatrice tessile caratese e co-fondatrice del brand "Quelleduelì " e di Giulia Cullari la #fioristasocial de "Il mercatino dei fiori di Carate Brianza". Non solo vi hanno partecipato ma anche anche vinto la sfida che distinguendosi per buone maniere, lifestyle e mise en place contro una coppia di milanesi.

Giulia ha infatti arricchito la mise en place della tavola con uno stupendo centrotavola floreale da lei realizzato che ha incantato tutti. Invece Valeria ha curato il look di entrambe e dei tovaglioli in lino sulla tavola con stampe floreali da lei disegnate. Entrambe hanno conquistato i giudici per il loro buon gusto, la simpatia e la capacità organizzativa.

A casa di Giulia hanno presentato un "menu green" vegetariano, coerente con i valori ecologici e floreali che ha convinto i giudici con voti molto positivi

Il gioco

In ogni puntata di "Cortesie per gli ospiti" due coppie si sfidano offrendo ciascuno un pranzo o una cena ai tre giudici e alla coppia rivale. I tre conduttori giudicano poi i vari aspetti della serata, ognuno nel suo campo specifico: di solito l'arredamento della casa, il modo di apparecchiare la tavola e di intrattenere gli ospiti e le portate. Alla fine la coppia che ha ricevuto la più alta somma dei punteggi dei giudici vince la puntata.

Per vedere la puntata

REAL TIME TV PUNTATA 34