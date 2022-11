Due donne alla guida del sistema bibliotecario Cubi

Il sistema bibliotecario Cubi si affida a due donne.

L'elezione

Martedì scorso, 15 novembre, si è tenuta a Melzo l’Assemblea consortile di Cubi asc che ha eletto come sua prima presidente Elena Lah, assessora alla Cultura del Comune di Vimercate e come prima vice-presidente Sara Cannizzo, assessora alla Cultura del Comune di Melzo. Lah e Cannizzo, elette con largo consenso, resteranno in carica fino alla scadenza dei loro mandati comunali, ricopriranno un ruolo di garanzia all’interno del principale organo decisionale dell’Azienda e avranno la responsabilità di convocare l’Assemblea e coordinarne i lavori.

La presidente

Elena Lah è laureata in Diritto internazionale, si occupa di comunicazione, progettazione, redazione e realizzazione di progetti di valorizzazione di beni culturali per la cooperativa Frida, di cui è amministratrice e co-fondatrice .

"Il Comune di Vimercate ha sempre lavorato per valorizzare la propria biblioteca e da anni è capofila del sistema bibliotecario Vimercatese - ha commentato Lah - Abbiamo accompagnato con convinzione la nascita dell’Azienda speciale consortile Cubi e sentiamo la responsabilità naturale di metterci a disposizione per un ruolo di garanzia come quello della presidenza dell’assemblea. La mia vita professionale e politica si svolge da sempre all’interno dell’ambito culturale e sono certa che, al termine della fase di rodaggio dell’avvio del nuovo ente, l’assetto consortile ci consentirà di sviluppare politiche culturali innovative e di valore per i cittadini e le cittadine del nostro territorio".

La vicepresidente

Sara Cannizzo è laureata in Filosofia e diplomata in Scienze Religiose ed è docente presso gli istituti comprensivi Pietro Mascagni e Giuseppe Ungaretti di Melzo.

"Melzo dedica da sempre particolare attenzione al tema delle biblioteche ed è stata a lungo capofila del Sistema bibliotecario Milano-Est, partner in Cubi del Sistema Vimercatese - ha commentato Cannizzo - In continuità con questo impegno riteniamo importante confermare la nostra disponibilità a contribuire allo sviluppo della nuova Azienda, una rete i cui nodi sono rappresentati da ognuno dei 58 Comuni che hanno scelto di farne parte. Insieme alla presidente Lah lavoreremo per coordinare l’Assemblea e mantenere alta la partecipazione che sta caratterizzando con tanta vivacità la nuova fase di Cubi".

Gli altri rappresentanti dei Comuni aderenti a Cubi che si sono resi disponibili a ricoprire le funzioni di presidenza e vice-presidenza sono Anna Maria Del Vescovo, consigliera del Comune di San Donato Milanese e a lungo presidente della commissione-biblioteca cittadina, e Mario Riva, assessore alla Cultura del Comune di Carnate. Prima del voto Riva ha ritirato la propria candidatura considerando l’area del Vimercatese già rappresentata dalla candidatura di Lah.

Prossimamente il Consiglio di Amministrazione

L’elezione della presidente e della vicepresidente si inserisce nell’intenso periodo che vede Cubi impegnata nella predisposizione dell’assetto istituzionale definitivo dell’Azienda e che vedrà l’Assemblea eleggere, nel corso dei prossimi mesi, i 9 componenti del Comitato per il controllo analogo congiunto e, al termine del mandato dell’Amministratore Unico temporaneo, il primo Consiglio di Amministrazione.

Cos'è Cubi

Dal 2015 Cubi raccorda l’attività di 70 biblioteche diffuse su un territorio che attraversa 58 Comuni nell’area a est della Città metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza (Sistema bibliotecario vimercatese), offrendo i propri servizi ad un bacino d’utenza di circa 650.000 persone. Il 19 luglio 2022, con la firma dell’atto costitutivo da parte dei sindaci e delle sindache dei Comuni aderenti, è nata l’Azienda speciale consortile Cubi, che ha aperto una nuova fase di sviluppo nell’offerta dei servizi bibliotecari per il territorio e la cittadinanza.