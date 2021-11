Che coppia

La bella storia di successo di Anna Maria e Alfonso Giudice.

Due fratelli concorezzesi alla conquista di Dubai. Bella storia di successo firmata da Annamaria e Alfonso Giudice, capaci di conquistarsi posizioni di prestigio negli Emirati.

La ristorazione al centro

Una storia di successo targata Concorezzo. E’ quella scritta da Annamaria e Alfonso Giudice, due fratelli in grado di ritagliarsi un ruolo da protagonisti a Dubai, una delle mete più ambite e suggestive al mondo. Lei 44 anni, lui 34, i due concorezzesi occupano posizioni di grande prestigio: Anna Maria, infatti, è direttore di ristorante al "Four Seasons" di Jumeirah Beach, mentre Alfonso dirige il ristorante di "Bvlgari" situato all’interno del padiglione Italia di Expo. La prima a trasferirsi negli Emirati è stata Annamaria, volata a Dubai nel 2016.

"Lavoravo per Four Seasons già da diversi anni, ma ero sempre rimasta in Europa - spiega la concorezzese - Avevo lavorato a Firenze, Milano, in Francia. Allo stesso tempo però avevo maturato la voglia di provare un’esperienza extra-europea".

L'arrivo del fratello

Poco tempo dopo è stata la volta del fratello Alfonso, reduce da una lunga esperienza in Spagna e protagonista ora nel padiglione Italia di Expo. Per lui, l'obiettivo è già punta all'edizione giapponese dell'esposizione internazionale, in programma a Osaka nel 2025.

