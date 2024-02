Nelle giornate del 24 febbraio 2024 e del 2 marzo 2024, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, presso il ciclodromo di Meda, si svolgeranno, due giornate dedicate all'educazione stradale per ragazzi della città, in collaborazione con l'Associazione Palio, la quale metterà a disposizione le macchinine utilizzate che sfrecciano per le vie di Meda durante l’annuale gara di settembre ai fini dell’esercitazione pratica in tutta sicurezza e con quel tocco di concretezza che le sole nozioni teoriche non riescono a dare.

Due giornate dedicate alla sicurezza stradale per i ragazzi di Meda

Per chi parteciperà si tratterà di una vera e propria esercitazione alla guida, su percorso stradale appositamente attrezzato e sotto gli occhi degli agenti della Polizia Locale. I ragazzi seguiranno un percorso con l’obbligo di rispettare le indicazioni stradali e le segnalazioni manuali di un agente pronto a segnalare e correggere infrazioni e disattenzioni. Superata la prova e a fine corso, i piccoli partecipanti conquisteranno “l’attestato di competenza in circolazione stradale”.

Gli obiettivi dell'iniziativa sono diversi: accrescere l’interesse in materia di prevenzione e sicurezza stradale, far conoscere ai bambini i rischi di una guida insensata e spericolata, far comprendere ai bambini che le norme che regolano il comportamento degli utenti della strada non sono date solo agli automobilisti ma anche ai pedoni, far conoscere la figura e la funzione delle forze di polizia.

“L’intento, con questa iniziativa, è sviluppare una “coscienza civile” - ha sottolineato il Comandante della Polizia Locale di Meda, Claudio Delpero - educando le fasce più giovani al rispetto delle norme che regolano il comportamento di ciascuno di noi nell’utilizzo di un bene pubblico. In particolare, accrescere la consapevolezza circa l’importanza di preservare e curare l’incolumità propria e altrui rispettando le leggi.”

"Un arricchimento per tutti"

“È la prima volta che si inserisce questa possibilità nel nostro progetto ed è un arricchimento per tutti - ha aggiunto Fabio Mariani, Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale di Meda -, oltre che un sistema utile per accrescere l’interesse dei più giovani in materia di prevenzione e sicurezza stradale. Un’idea che riteniamo

importante per favorire la creazione di una coscienza civica della circolazione attraverso la consapevolezza di condotte sicure da tenere alla guida e mobilità dolce”.