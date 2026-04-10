Due giorni di mattoncini in mostra all’oratorio

Un intero fine settimana dedicato alla fantasia, alla manualità e al divertimento per tutte le età: sabato 11 e domenica 12 aprile a Besana in Brianza si terrà la “2 Giorni di Mattoncini”, un evento atteso da famiglie, appassionati e curiosi, con apertura al pubblico dalle 14 alle 18.30.

Due giorni di mattoncini

L’iniziativa prenderà vita già dalle prime ore di sabato mattina, quando gli addetti ai lavori saranno impegnati nell’allestimento dei moduli espositivi, pronti ad accogliere i visitatori a partire dalle 14. Uno dei momenti più significativi sarà la cerimonia di apertura ufficiale, prevista per sabato alle 15, alla presenza di autorità e sponsor. Un appuntamento aperto a tutti, pensato per dare il via alla manifestazione in un clima di condivisione e partecipazione. Dalle 16 spazio ai più giovani con attività dedicate ai ragazzi dai 5 ai 15 anni: laboratori e momenti creativi pensati per stimolare fantasia e collaborazione.

Le novità di questa edizione

“Tra le novità di questa edizione, grande attenzione è stata dedicata allo sviluppo del “Laboratorio Creativo”, un’area ampliata e valorizzata, pensata per dare ancora più spazio all’espressione libera e alla costruzione. Inoltre, sarà presente un nuovo spazio dedicato allo scambio, dove appassionati e collezionisti potranno incontrarsi, confrontarsi e scambiare pezzi, idee ed esperienze. La giornata vuole valorizzare il territorio e favorire lo scambio personale tra grandi e piccoli, coinvolgendo persone di tutte le età in un’esperienza condivisa” sottolineano gli organizzatori.

I promotori dell’iniziativa

La manifestazione vede la partecipazione attiva della Comunità Pastorale Santa Caterina, con l’oratorio di Villa Raverio, insieme alle realtà commerciali locali come Alice’s Bakery e Foto Ottica Bonfanti, con il patrocinio della Città di Besana in Brianza. Non mancherà il contributo delle associazioni del territorio, tra cui ASDO Villa Raverio, Sportin e il gruppo degli Arcieri dell’Airone, tutti impegnati nell’organizzazione di attività coinvolgenti pensate per rendere queste giornate davvero indimenticabili per famiglie e bambini di ogni età. Per tutti i partecipanti, oltre alla possibilità di votare il modulo più bello, sarà proposto anche il coinvolgente gioco degli “Easter Eggs”, una caccia agli elementi nascosti all’interno dell’esposizione, a cui grandi e piccoli saranno invitati a partecipare.