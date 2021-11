Due giussanesi sono diventati i campioni del mondo in danze standard

Ballo

Domenico Mazzaglia e la moglie Giuseppina hanno vinto in Olanda

Marito e moglie hanno vinto il titolo in Olanda, sbaragliando coppie provenienti da tutto il globo. Sono stati i più bravi al campionato WDC nella categoria over 40, in danze standard.

Sulla pista da ballo da 12 anni

Sono i campioni del mondo di danze standard. Domenico Mazzaglia e la moglie Giuseppina Borgonovo, sabato 13 novembre, hanno dimostrato sulla pista di ballo a Assen in Olanda, di essere i più bravi nel valzer lento, tango, valzer viennese, slow fox trot, quickstep.

Una grandissima soddisfazione per i due ballerini, che non sono affatto nuovi alle competizioni di danza sportiva. E agli ottimi risultati. Danzano insieme dal 2009 e in questi 12 anni si sono cimentati in tante prove.

Finalmente il gradino più alto del podio

Già nel 2018 e 2019 si erano piazzati al quarto posto della gara mondiale, sfiorando il podio, ma finalmente questa volta, sono arrivati al risultato più importante e soddisfacente.

«Siamo molto contenti dell’ottimo risultato, finalmente abbiamo vinto e siamo i primi nella categoria over 40, di tutto il mondo - spiega con soddisfazione Domenico, per gli amici Mimmo - dopo il lungo stop delle competizioni, dovuto all’emergenza sanitaria, stop che è durato per tutto il 2020 e fino alla primavera di quest’anno, siamo tornati a ballare e a gareggiare. E’ stata davvero una bella vittoria».