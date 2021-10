Due imprenditori agratesi tra i "Paladini della salute"

In Campidoglio

Due coniugi premiati in Campidoglio per la meritoria attività della loro azienda.

Tra i "Paladini italiani della salute" ci sono anche due agratesi.

Marito e moglie di Agrate alla guida di un'azienda di Gorgonzola

Si tratta dei coniugi Milena Baroni e Giacomo Frassica, rispettivamente Ceo e co-fondatore dell’azienda Equistasi Srl con sede a Gorgonzola.

La cerimonia in Campidoglio

I due imprenditori di Agrate sono stati premiati nel pomeriggio di martedì 26 ottobre, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma nel corso della cerimonia organizzata dall’associazione "Liber" che ha voluto premiare alcune delle personalità delle categorie civili e militari che si sono distinte nel periodo di emergenza sanitaria nazionale.

Durante la cerimonia sono inoltre state premiate anche le aziende che si sono distinte e che hanno sostenuto l’iniziativa "Ricerca italiana per la vita" a cui sono stati assegnati i titoli di "ambasciatori", tra cui per l’appunto anche l’azienda dei due agratesi.

Premiati insieme a personaggi di spicco

Un premio molto sentito ed ambito dal momento che nel corso della cerimonia sono state premiate anche personalità di spicco come il generale Paolo Figliuolo, il capo della polizia Lamberto Giannini ed il presidente della Croce Rossa Italiana Silvestro Scotti.

Un dispositivo per le persone con patologie neurologiche

La scelta di premiare i due imprenditori brianzoli è nata dal loro impegno con la loro azienda in ambito medico che ha portato allo sviluppo di un dispositivo molto sofisticato che aiuta a garantire maggiore stabilità a quelle persone affette da patologie neurologiche che danno problemi di equilibrio motorio come ad esempio la malattia di Parkinson.

"La cerimonia è stata veramente emozionante – hanno commentato i due coniugi imprenditori agratesi - Ovviamente noi siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo premio di ambasciatori che ci è stato consegnato dal presidente del Comitato Tecnico Scientifico Walter Ricciardi. È un bellissimo riconoscimento che ripaga veramente i tanti anni di sacrifici e ricerca che abbiamo svolto".

Milena Baroni in lizza per un altro premio prestigioso

A breve per Milena Baroni potrebbe arrivare un altro importante e prestigioso riconoscimento. L'imprenditrice agratese è infatti alla fase finale del "Premio Gamma Donna", dedicato alle imprenditrici più innovative d'Italia. All'azienda da lei guidata viene infatti riconosciuto il merito di aver ideato una mascherina protettiva FFP2, lavabile e riutilizzabile centinaia di volte, con evidenti ricadute positive anche sull'ambiente per il risparmio di centinaia di tonnellate di rifiuti derivanti da mascherine usa e getta. La premiazione è prevista per il 21 novembre.