La Consulta per il diritto allo studio del Comune di Usmate Velate e il Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo "L. Mandelli" organizzano il ciclo di incontri

"Diventare grandi in un mondo digitale" che offre a genitori ed educatori un'opportunità preziosa per esplorare il mondo digitale e il suo impatto sul benessere di bambini e adolescenti.

Due incontri per genitori ed educatori sull’educazione digitale dei ragazzi

L'evento ospitato presso l'Auditorium B. Luini dell'I.C. Mandelli, prevede due appuntamenti imperdibili:

, media educator; , avvocato penalista. Durante questo primo incontro, saranno forniti ai genitori strumenti e consigli pratici sull'utilizzo della tecnologia. 8 aprile 2025, ore 20:30 "Smartphone: come e quando? Facciamo un patto!". Relatori: Marco Gui, docente universitario di Milano Bicocca e cofondatore di "Patti digitali"; Dottoressa Ines L'Erario, pediatra; Dottor Rinaldo Missaglia, pediatra. Un’occasione per discutere dell'uso consapevole dello smartphone, con suggerimenti su come stabilire regole chiare e condivise all'interno della famiglia, per favorire un equilibrio tra tecnologia, relazioni e valori.

"Questi incontri mirano a supportare i genitori nel comprendere meglio il ruolo della tecnologia nella crescita dei propri figli e a sviluppare strategie condivise per affrontare le sfide digitali - hanno detto la Sindaca Lisa Mandelli e l’Assessora all’Istruzione Luisa Mazzuconi -. La sfida per un uso più consapevole dei device infatti si vince insieme promuovendo alleanze educative che coinvolgano ogni componente della comunità in cui i ragazzi e ragazze vivono".

Le serate sono aperte a tutti. Ingresso libero.

(foto copertina archivio)