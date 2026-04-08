Due incontri per imparare i segreti dell’organizzazione domestica

I segreti di un'esperta per "semplificare" la casa e ritrovare benessere e serenità.

Due incontri pubblici dedicati all’organizzazione domestica, come ricetta per ritrovare benessere e serenità.

Due appuntamenti in biblioteca a Vimercate

La Biblioteca Civica di Vimercate propone due appuntamenti gratuiti dedicati all’organizzazione domestica e al decluttering,

nell’ambito del ciclo “L’Arte della Casa Leggera – Alleggerisci e semplifica la tua casa per ritrovare benessere e serenità”.

Gli appuntamenti si terranno questo giovedì, 9 aprile, e il 23 aprile alle 17 presso l’Auditorium della Biblioteca Civica, in Piazza Unità d’Italia.

Semplificazione e riorganizzazione degli spazi della casa

A condurre gli incontri sarà Arianna Pulze, Professional Organizer, iscritta all’APOI – Associazione Professional Organizer Italia, l’associazione professionale certificata che riunisce i professionisti del settore in Italia. Specializzata nel contesto domestico, Arianna Pulze affianca persone e famiglie nel processo di semplificazione e riorganizzazione degli spazi, aiutandole a recuperare equilibrio, benessere spaziale ed emotivo.

Cambia la qualità della vita

Gli incontri in biblioteca rappresentano un’occasione concreta per scoprire che vivere in una casa ordinata, dove ogni oggetto ha il suo posto e si conserva solo ciò che è davvero utile o significativo, può cambiare profondamente la qualità della vita quotidiana. Durante l’incontro ci sarà anche modo di conoscere il ricco catalogo di libri dedicati al riordino, al decluttering e all’organizzazione, preziosi strumenti per chi desidera avviare un percorso di cambiamento.

Ingresso libero

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Info: biblioteca.vimercate@cubinrete.it