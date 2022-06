Acquisiti due nuovi strumenti per l’Endoscopia Digestiva del presidio di Desio, in sostituzione di strumenti ormai obsoleti per un investimento complessivo di 40mila euro.

Due nuove tecnologie per l’Endoscopia Digestiva a Desio

I due strumenti, dedicati alla diagnostica del tratto gastro-enterico (sono un videogastroscopio e un videocolonscopio), rappresentano l’attuale evoluzione della tecnologia sul mercato. Sono completamente digitali, ad alta definizione e, grazie al loro design e alla struttura del sistema di illuminazione, contribuiscono ad enfatizzare la visualizzazione delle strutture anatomiche.

Inoltre sono strumenti maneggevoli e facilitano l’uso da parte dell’operatore e il comfort per il paziente.

Strumenti molto importanti per il presidio brianzolo che solo lo scorso anno ha effettuato 1800 euro colonscopie e 1250 gastroscopie.