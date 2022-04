Cesano Maderno

Tra gli obiettivi in programma i servizi serali per il controllo della stazione ferroviaria e quelli contro l’abusivismo commerciale.

Due nuovi agenti per la Polizia Locale di Cesano Maderno e nuove sfide per il Comando guidato dalla comandante Francesca Telloli.

Due nuovi agenti per il Comando di Polizia Locale

Da venerdì 1 aprile è in servizio l’agente ​William Pearse: 27 anni, diploma di maturità linguistica, di madrelingua inglese. Dopo avere frequentato i corsi di preparazione al concorso per agente di Polizia Locale ed avere superato brillantemente due concorsi ha preferito scegliere il Comando di Cesano Maderno. Dal 16 aprile prenderà servizio un altro agente, ​Anthony Zottola, 33 anni, con esperienza di lavoro nel settore sicurezza di Atm,​ anch’egli ha intrapreso gli studi per accedere alla Polizia Locale, attualmente è in forza nella Polizia Locale di Mariano Comense e tra pochi giorni arriverà​ a Cesano Maderno.

Salgono a 21 le unità in organico

Giovani e motivati, entrambi hanno scelto il Comando di Cesano Maderno ritenendolo "ben strutturato e in una fase di ulteriore crescita" evidenzia una nota diramata dal Municipio. Attualmente sono ventuno le unità in organico, otto in più che hanno preso servizio negli ultimi quattro anni; una precisa scelta voluta e sostenuta dall'Amministrazione per garantire un maggior presidio del territorio, che si sta concretizzando con un aumento dei servizi, delle collaborazioni con altre Forze di Polizia, di competenze e professionalità grazie ai numerosi corsi di formazione cui gli Agenti stanno partecipando. L'arrivo dei due nuovi agenti arriva dopo il pensionamento dell'ufficiale ​Francesco Carrera: "A lui i ringraziamenti e i saluti di tutta l’Amministrazione comunale" il messaggio del Comune.

Nuove attività e nuovi obiettivi

Il Comando di Cesano Maderno ha intanto programmato e avviato una serie di attività, dalla rinnovata adesione al progetto regionale Parco delle Groane, che Regione Lombardia ha deciso di proseguire anche nel 2022, alla richiesta di convenzione per l’intervento di unità cinofila grazie ai fondi ministeriali per attività di contrasto alla vendita e all’utilizzo di sostanze stupefacenti. Si stanno intensificando i servizi serali per il controllo della stazione ferroviaria e quelli contro l’abusivismo commerciale. Anche quest’anno, inoltre, la Polizia Locale si è vista riconoscere da Regione Lombardia il cofinanziamento per l’implementazione della strumentazione in dotazione che consentirà l’aggiornamento e l’acquisto del sistema di radio comunicazione tra centrale operativa e pattuglie sul territorio. L’anno scorso il cofinanziamento aveva consentito l’acquisto di un nuovo veicolo. Così il sindaco​ Maurilio Longhin​:

"La riorganizzazione degli Uffici, la creazione dell’area Città sicura, il potenziamento della nostra Polizia Locale hanno rappresentato un impegno importante di questa Amministrazione, già contenuto nelle mie​ linee di mandato.​ Un percorso basato sulla convinzione che la sicurezza dei cittadini sia una priorità e che la Polizia Locale debba essere protagonista per le proprie competenze nel perseguire questo obiettivo. Sono soddisfatto, non solo perché questi nuovi ingressi rappresentano​ un obiettivo che si sta perseguendo con successo, ma soprattutto per le qualità professionali e competenze, senso di appartenenza e desiderio di crescere sia dei giovani​ che sono giunti in questi anni come anche di diversi degli agenti più esperti che fanno parte del nostro Comando, a tutti loro vanno i miei ringraziamenti e l’augurio di buon lavoro". Così la comandante Francesca Telloli, dirigente dell'area Citta sicura: “Sono contenta e rivolgo il nostro benvenuto ai nuovi agenti. L’Amministrazione comunale ha dato un segnale forte della volontà di investire sulla sicurezza dei cittadini e sul nostro Comando, con personale giovane, entusiasta e professionalmente molto qualificato. Sono orgogliosa che questi giovani abbiano scelto Cesano Maderno, considerandola una realtà attrattiva e in ulteriore crescita”.

(Nella foto: la comandante e i due nuovi agenti)