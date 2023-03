Due nuovi autobus meno inquinanti entrano in servizio in questi giorni a Seregno. Si tratta di due mezzi destinati al trasporto pubblico locale che sono stati acquistati da Stie, ditta che gestisce il trasporto pubblico a Seregno, su indicazione del Comune e dell'Agenzia Trasporto Pubblico Locale Milano-Monza-Lodi-Pavia.

Due nuovi autobus, meno inquinanti, per il trasporto pubblico locale a Seregno

Nel dettaglio si tratta di due veicoli Otokar Kent Euro 6 che andranno a sostituire due automezzi di classe Euro 3 immatricolati nel 2005: un cambio di dotazione veicolare da cui scaturisce una importante riduzione delle emissioni di fumi e particolato e, quindi, una maggiore sostenibilità ambientale.

Le caratteristiche

I nuovi autobus possono trasportare fino a 95 persone, di cui 21 sedute e una in carrozzina per disabili. I veicoli, che hanno la caratteristica del pianale totalmente ribassato, sono attrezzati con conta passeggeri, impianto di localizzazione durante la corsa, strumenti per la validazione elettronica dei titoli di viaggio e videosorveglianza.

L’investimento complessivo, ha fatto sapere l'Amministrazione comunale, è di 379 mila euro oltre a Iva: importo parzialmente coperto (273.448,97 euro) da un contributo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e per il resto finanziato da Stie.