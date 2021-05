Due nuovi ecografi di ultima generazione per gli ospedali di Vimercate e Desio. Si tratta di strumenti completamente digitali e con sistema touch screen.

Due nuovi ecografi per gli ospedali di Vimercate e Desio

Due nuovi ecografi di ultimissima generazione sono stati acquisiti da ASST Brianza, per un investimento complessivo di 80mila euro, per la struttura di Pneumologia dell’ospedale di Vimercate e per il Pronto Soccorso dell’ospedale di Desio.

Si tratta di apparecchi completamente digitali, dotati delle più moderne ed avanzate soluzioni tecnologiche, ergonomiche e di automazione. A differenza dei comuni ecografi inoltre il sistema è esclusivamente touch screen. Il pannello di controllo non ha tasti, manopole o elementi in rilievo, ma è sigillato, in vetro temperato, completamente impermeabile per una sanificazione e igiene ottimali.

Per migliorare la semplicità d’uso il pannello è dotato di un sistema intelligente che dinamicamente modifica i comandi, mostrando solo quei tasti corrispondenti alla modalità di funzionamento per l’esame selezionato. L’ampio display ad alta risoluzione, unito alla potente workstation, ai sistemi avanzati di ottimizzazione dell’immagine e alla tecnologia delle sonde consentono di incrementare la qualità delle immagini.

La completa integrazione, anche in modalità wireless, con la rete informatica e la cartella clinica ospedaliera renderà le immagini immediatamente disponibili sempre ed ovunque, al medico ecografista e agli altri specialisti per il processo decisionale clinico – assistenziale.