Due paesi in festa per nonna Gemma, 105 anni di tempra straordinaria

Centocinque. Una cifra incredibile da pensare. Figuriamoci da portare sulle spalle. Eppure lei, la super nonna, di problemi se ne fa proprio pochi. Giornata di grande festa alla Rosa d’Argento di Ronco Briantino, dove giovedì Gemma Crippa ha spento la bellezza di 105 candeline.

Nonna Gemma compie 105 anni

Un traguardo straordinario quello raggiunto dall’anziana, carnatese doc, nata il 19 ottobre del 1920. E in settimana, alla sua festa di compleanno in compagnia dei parenti, delle istituzioni e dell’intera comunità della Casa di riposo di via San Carlo, abbiamo partecipato anche noi. Per farle gli auguri, certo, ma anche per cercare di capire (e carpire) il segreto della sua meravigliosa longevità. Perché la vita di nonna Gemma assomiglia a quella di un vecchio film in bianco e nero, che racconta di storie appartenenti a un’altra epoca. In paese, del resto, è una vera e propria istituzione ed è conosciuta da tutti, anche se da qualche tempo vive alla Rsa della vicina Ronco Briantino.

Due paesi in festa

Nata a cresciuta proprio a Carnate, dicevamo, la ultra centenaria ha lavorato per oltre trent’anni in uno degli storici cotonifici del territorio prima di dedicarsi alla cura del focolare domestico alla nascita del figlio Marino. Donna dalla tempra forte, è sempre stata una mamma e una nonna amorevole, colonna portante di una famiglia che nel tempo è cresciuta intorno a lei. Rimasta vedova nel 2000, ha trovato forza e amore nelle nipoti Daniela e Valentina e nei pronipoti Samuele e Federico. Negli ultimi anni, vista l’età avanzata, ha vissuto insieme al figlio e alla nuora Maria, che l’ha accolta in casa come fosse la propria mamma, ma di recente era stata proprio lei a chiedere di potersi trasferire in una struttura per anziani, prima a Bernareggio e poi a Ronco appunto. Dove giovedì è andata in scena la grande festa a sorpresa in suo onore.

La grande sorpresa alla Rsa

Riuniti nel salone principale, tutti gli ospiti hanno accolto nonna Gemma tra cori, auguri e applausi per celebrare un traguardo che non si vede certo tutti i giorni. Il tutto sulle note de “I Musicarelli”, duo musicale che da oltre 15 anni offre spensieratezza agli anziani. Presenti anche i rappresentanti delle due Amministrazioni, il sindaco di Ronco Francesco Colombo e gli assessori Camillo Mandelli e Mario Riva di Carnate. Con loro anche don Simone Arienti, che ha portato gli auguri dell’intera Comunità pastorale:

“Un Salmo della Bibbia dice che gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti… ma qui, cara Gemma, altro che robusta! Complimenti e tanti auguri”.

Il segreto della longevità

Eccome. Anche perché, nonostante qualche più che comprensibile acciacco, la signora è ancora piuttosto in forma. E non si fa mancare nulla, come un bel bicchiere di spumante e l’immancabile fetta di torta. Ma dunque qual è il segreto di questa longevità?

“Dice che si è sempre voluta bene – dice la nipote – E in effetti lo ha sempre fatto, anche rinunciando ad alcuni piaceri della vita. Si è impegnata tanto per la famiglia ritagliando però anche del tempo per se stessa. Ad esempio ogni anno andava a San Giovanni Rotondo da Padre Pio, al quale è molto devota, con le amiche e le sorelle. Forse la ricetta per una lunga vita è tutta qui. Oggi con una consapevolezza che ha acquisito in questi 105 anni nonna Gemma si emoziona per le piccole cose: la visita inaspettata dei pronipoti o i piccoli regalini che le vengono portati. E’ felice e riconoscente per quello che la vita le ha donato”.

Semplice. E dunque anche dalla redazione del nostro Giornale tanti auguri nonna Gemma: cento, anzi… centocinque di questi giorni.