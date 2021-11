Due panchine rosse per dire basta alla violenza contro le donne

Agrate Brianza

Inaugurate in centro e a Omate, riportano anche il numero di emergenza da chiamare.

Due panchine rosse, posizionate in due punti centrali, per lanciare un messaggio chiaro: basta violenza contro le donne.

Si è tenuta nella mattinata di oggi, sabato 27 novembre, ad Agrate la doppia cerimonia di inaugurazione del simbolo della lotta alla violenza contro le donne.

Iniziativa di Comune e Cadom

Un'iniziativa dell'assessorato alle Pari opportunità del Comune, in collaborazione con il Cadom, il Centro antiviolenza di Monza.

Ad Agrate e a Omate

Il primo taglio del nastro si è tenuto lungo via Foscolo, a due passi dal Municipio di Agrate, alla presenza di molte persone. Tra loro anche i rappresentati delle forze dell'ordine e di molte associazioni agratesi.

Poi, la seconda cerimonia a Omate. Qui la panchina è stata posizionata davanti alla chiesa, proprio accanto alla scuola primaria della frazione.

Il numero di emergenza

Su entrambe le panchine è stata anche affissa una piccola targa con il numero di emergenza 1522 da chiamare in caso di violenza subita o nel caso si voglia segnalare un caso di cui si è a conoscenza. Sulla stessa targa anche la scritta: "Non esiste amore che lascia lividi".

Le parole del sindaco e dell'assessore

"Nel 2021 le donne uccise in Italia dagli uomini sono state più di cento - ha ricordato durante le cerimonie il sindaco di Agrate, Simone Sironi - Donne che vengono uccise spesso dopo anni di violenze subite. Fondamentale è il lavoro svolto dalle associazioni e dai centri antiviolenza, dalle forze dell'ordine, dai servizi sociali. E altrettanto importante è il lavoro di prevenzione, l'educazione affettiva, la divulgazione della cultura del rispetto, a partire dai più piccoli. Tutti noi dobbiamo essere chiamati a rompere l'isolamento di chi subisce violenza. Nello statuto comunale abbiamo recentemente introdotto un articolo, approvato all'unanimità dal Consiglio comunale, che prevede che in casi di violenza contro una donna il Comune si costituisca parte civile".

L'assessore alle Pari opportunità, Margherita Brambilla, ha invece tenuto a sottolineare l'importanza del concetto di fratellanza tra donne; una vicinanza e una solidarietà tra donne che è fondamentale per consentire alle vittime di violenza di uscire dal guscio.

Presenti alla cerimonia anche la rappresentante del Cadom di Monza, Franca Cavazzi, che ha ricordato cosa fa un centro antiviolenza, e la poetessa agratese Ada Crippa, che ha letto alcuni sui versi sul tema del femminicidio.

Questa sera uno spettacolo in auditorium

Il programma degli eventi organizzati in occasione della Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne si concluderà questa sera all’auditorium della Cittadella della Cultura di Agrate, in via Ferrario. Qui andrà in scena lo spettacolo "Tutto quello che volevo - Storia di una sentenza", di e con Cinzia Spanò, lettura scenica tratta dallo spettacolo prodotto dal teatro dell’Elfo.

Guarda le foto