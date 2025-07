Il ricordo

L'iniziativa della società Emme Esse MS dove il vicepresidente degli Amici del Masciocco, prematuramente scomparso nel 2023, lavorava

Due premi di laurea e specializzazione in ricordo di Daniele “Chiafu” Carniel, compianto vicepresidente dell'associazione di Camparada "Amici del Masciocco", scomparso prematuramente nel 2023 a soli 43 anni.

Questo quanto ha istituito la società milanese Emme Esse M.S. srl, per la quale Carniel lavorava e di cui era una delle figure portanti. L’azienda specializzata nella commercializzazione, produzione e gestione di sistemi per l’informatizzazione e la dematerializzazione dei processi in ambito medicale e di apparecchiature diagnostiche ad alta tecnologia, ha voluto istituire questi due premi in occasione del 13°Congresso Nazionale AIFM di Verona 2025.

«Questi due premi nascono dalla volontà di provare a dare un senso alla scomparsa di Daniele, che un senso non ce l’ha - ha spiegato Elisa Mattavelli, Ad della società - Ci siamo resi conto in questi quasi due anni, che durante i colloqui ci veniva spontaneo pensare che le persone che stavamo per assumere, purtroppo non avrebbero avuto la fortuna di conoscere Daniele ed apprezzarne il valore. Quindi abbiamo deciso di istituire questi due premi per lasciare una traccia del suo passaggio, trasformando il suo lascito di disponibilità e competenza in qualcosa di concreto».

Visto che Carniel in azienda si era occupato in particolare della creazione e della crescita del servizio PHYSICO, accompagnando l’azienda e i clienti nel processo di informatizzazione e dematerializzazione delle attività di Fisica Medica e Radioprotezione, la società ha pensato di destinare questi due premi al sostegno e alla valorizzazione delle nuove generazioni di Fisici e Fisici Medici.

Come candidarsi e a chi sono rivolti

Potranno candidarsi ai premi: Specialisti in Fisica Medica che abbiano conseguito negli ultimi 2 anni (da luglio 2023) il Diploma presso una Scuola di Specializzazione in Fisica Medica italiana o laureati che abbiano conseguito negli ultimi 2 anni (da luglio 2023) una Laurea Magistrale in Fisica presso un Ateneo italiano, discutendo la tesi su argomenti di Radioprotezione o Fisica applicata alla Medicina. La società Emme Esse, destinerà 7mila euro (4mila e 3mila rispettivamente alla miglior tesi di specializzazione e alla miglior tesi di laurea).

Per candidarsi, gli studenti potranno inviare la propria tesi di laurea e specializzazione con un abstract di massimo due pagine dell’elaborato, che sarà valutata poi da una commissione tecnico-scientifica ad hoc, all’indirizzo email segreteria@aifm.it entro il 16 agosto. La commissione che sarà chiamata a valutare i lavori sarà composta da i membri del Consiglio Direttivo AIFM, la Coordinatrice del Consiglio dei Direttori della Scuole di Specializzazione di Fisica Medica (CONDIR) e un rappresentante della Società proponente Emme Esse (MS).

«La cerimonia di premiazione si terrà proprio in chiusura del congresso nazionale che sarà ad ottobre a Verona - conclude Mattavelli - Così tutto il mondo della fisica saprà chi è Daniele Carniel e gli scienziati del futuro avranno testimonianza di chi fosse».

Per maggiori dettagli sul premio è possibile visitare il sito web della società Emme Esse M.S. srl, dove sono riportate tutte le informazioni sui due premi.