«E’ iniziato come hobby e per semplice divertimento, ma sarebbe fantastico poter trasformare questa nostra passione in un lavoro. Crediamo che nel mondo del cosplay ci debba essere molta dedizione, tenacia e voglia di mettersi in gioco e di migliorarsi sempre».

Due sorelle come Enid e Mercoledì: «Il Cosplay? E’ uno stile di vita»

Si raccontato così, con grande entusiasmo, le sorelle Jasmin, 16enne studentessa del Liceo artistico-grafico Ettore Majorana di Cesano Maderno ed Aurora Ermacora, 20enne studentessa di Filosofia all'Università degli Studi di Milano.

Casa a Bovisio Masciago insieme a mamma Laura Menin e papà Francesco, le due sorelle sono da sempre grandi appassionate del mondo dei manga, delle anime e delle serie tv e fin da piccole praticano il cosplay, travestimenti che cercano di rappresentare il più possibile personaggi celebri.

«Dopo aver visto la serie tv di Mercoledì della Famiglia Addams ce ne siamo innamorate, poi guardando un video apparso su Tiktok ci è venuta l'idea di interpretare Wednesday Addams e Enid, la sua migliore amica, spronate soprattutto da nostra madre, che più volte ci ha fatto notare la nostra somiglianza con le attrici».

Il successo al Festival del fumetto

A Novegro, lo scorso gennaio, all'importante Festival del fumetto. Comics & Games Expo (a cui Jasmine aveva già partecipato con un travestimento di Miku e Toga Himiko versione maid) la coppia ha riscosso molto successo, sfiorando le 200mila visualizzazioni.

"Abbiamo deciso di realizzare questo spettacolo per il "Cosplay Contest" creando anche un profilo Instagram esclusivamente dedicato ai nostri progetti - continuano le sorelle Ermacora - Preparare il tutto non è stato semplicissimo, fortunatamente nostra mamma, molto abile nel cucire, ci ha aiutato nella realizzazione dei costumi, creati tutti a mano con una ricerca dettagliata della stoffa, molto difficile da trovare".

Pomeriggi intensi dedicati allo studio della parte, alle prove di balli e scene, con piccoli litigi all'ordine del giorno risolti sempre serenamente, le due sorelle hanno anche realizzato un mashup, un mix di scene e musica, il tutto cercando di far combaciare impegni scolastici e sportivi.

«Il giorno della fiera non ci aspettavamo di ricevere così tanti complimenti e riscuotere tanto successo - continuano le cosplayer - Ci fermavano in tantissimi per fare le foto, abbiamo addirittura ricevuto i complimenti dal presentatore e fondatore del contest di Epicos, il regista Luca Panzieri, e di uno dei giudici, Vincenzo Di Vaio, portando alla nascite di collaborazioni esterne».

Grandi emozioni

Giornata di grandi emozioni, «la fiera ci ha permesso di fare conoscenza con molti altri cosplayer e persone con la nostra stessa passione - raccontano Aurora e Jasmine - Una delle cose che ci è accaduta e che ci ha fatto sciogliere il cuore è stata quando i genitori di una bambina che aveva fatto una foto con noi in fiera ci hanno contattato dicendo che la piccola aveva voluto stampare la foto fatta con noi per portarla a scuola e mostrare ai compagni che aveva visto Mercoledì ed Enid. È stato davvero emozionante riuscire a rendere felice una bambina con così poco».

(foto Fabio Ghezzi)