Due spazi pubblici intitolati a Luca Attanasio e Giulio Regeni

Nella giornata di martedì, il sindaco Alberto Rossi è intervenuto alla Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale per condividere l’intenzione dell'Amministrazione di procedere a due intitolazioni di altrettanti spazi pubblici.

In particolare, la nuova caserma della Polizia Locale sarà intitolata a Luca Attanasio, servitore dello Stato che nel 2021 in Congo ha pagato con la vita la dedizione per il suo ruolo di Ambasciatore. La scelta, condivisa con la famiglia Attanasio, è quella di commemorare un uomo delle istituzioni dedicandogli una sede istituzionale.

Il nuovo spazio del giardino della Biblioteca, ingrandito e completamente riqualificato, che verrà aperto nei prossimi mesi, sarà invece intitolato a Giulio Regeni. Appare significativo l’accostamento di un luogo di studio alla figura di un dottorando che, per le sue ricerche, si è ritrovato suo malgrado a dare la vita: Giulio Regeni, ucciso in Egitto nel 2016.

Il rinnovato giardino della biblioteca ingloberà anche la porzione di parco già intitolata a Fabrizio Quattrocchi, guardia di sicurezza ucciso vent’anni fa a Bagdad. Di questa intitolazione verrà conservata memoria, con un cartello o una targa che sarà posta all’interno del giardino Regeni.

A brevissimo sarà avviato il percorso amministrativo formale per le due dedicazioni.

Le parole del sindaco Rossi:

"Martedì ho condiviso in una bella riunione dei Capigruppo la volontà dell'amministrazione di procedere a due intitolazioni importanti e significative, che inizieranno ora il percorso amministrativo. Dopo il Consiglio Comunale di luglio in cui abbiamo dedicato un momento intenso e significativo a Luca Attanasio, servitore dello Stato che nel 2021 in Congo ha pagato con la vita la dedizione per il suo ruolo di Ambasciatore, ho proposto ai genitori, presenti in quella serata, di dedicare uno spazio in Città a Luca. Ho fatto loro tre proposte, e mi hanno subito espresso la loro preferenza per quella più istituzionale, essendo Luca un uomo delle istituzioni. E dunque, l’intenzione è quella che la nuova caserma della Polizia Locale che sarà pronta fra poche settimane sia appunto dedicata a Luca Attanasio, per mantenere vivo il suo ricordo, pensando anche che ogni persona che entri nella nuova Caserma, ogni agente possa sentire l’esempio di un così grande servitore dello Stato. Nelle scorse settimane ho visitato il cantiere della Caserma insieme a Salvatore, papà di Luca, contento del luogo e del percorso che stiamo costruendo.