Due storiche maestre dell'infanzia raggiungono la pensione

In due, complessivamente, hanno trascorso quasi 90 anni della loro carriera professionale a tu per tu con i bimbi della scuola dell’infanzia, giorno dopo giorno. E tutti quanti trascorsi nel plesso scolastico di di via 25 Aprile, a Concorezzo.

Grande festa in Municipio per le ormai ex insegnanti Patrizia Petrone e Antonella Pollastri. Le due maestre hanno raggiunto la meritata pensione nei mesi scorsi ma la scorsa settimana hanno ricevuto l’omaggio e il ringraziamento del sindaco Mauro Capitanio che le ha invitate nel suo ufficio.

Il grazie del sindaco Capitanio

"Ringrazio di cuore le maestre Antonella e Patrizia, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, per i loro 45 anni spesi a formare e accompagnare i nostri bambini della scuola dell’infanzia di via XXV Aprile - ha sottolineato il sindaco - Grazie per la passione e la dedizione con le quali hanno sempre svolto la loro missione educativa in decenni che hanno visto cambiare molto anche i modelli famigliari e le relazioni interpersonali. Adesso godetevi la pensione e la splendida vita da nonne".

Era il 1979 quando entrai per la prima volta in quella scuola...

"Io ho raggiunto la pensione nel luglio scorso - ha sottolineato la concorezzese Patrizia Petrone, 63 anni - Entrai nella scuola di via 25 aprile nel settembre del 1979 mentre la collega un anno più tardi. Ai tempi c’erano ancora le suore ed eravamo due sole insegnanti che dovevano occuparsi di 33 bambini. Si viveva proprio per la scuola. Abbiamo visto nascere quelli che sono i quarantenni e i cinquantenni di oggi (tra loro anche l’assessore Gabriele Borgonovo, ndr). Abbiamo avuto i figli dei figli dei figli e mamme di allora che accompagnavano i nipoti in asilo. Non è stato facile lasciare l’asilo perché per noi era diventata una seconda casa. In questi mesi mi sto dedicando alla famiglia e alla mia nipotina. L’aneddoto più bello che mi porto nel cuore è il fatto che ancora oggi i miei bambini di allora mi fermino e mi salutino. Vuol dire che abbiamo trasmesso qualcosa di importante".

"Abbiamo lavorato con ben 9 amministrazioni comunali diverse"

Nuova vita anche per la collega Antonella Pollastri, 62 anni.