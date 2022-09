Due storiche ville di Lesmo infiammano il mercato immobiliare dei vip. Stiamo parlando di Villa Sada e Villa Belvedere: la prima, sita in via Lambro, è stata acquistata da Veronica Lario; la seconda, tra via XXV Aprile e via Manara, è stata dimora di Ezio Greggio e ora è di nuovo in vendita.

Le notizie sono due. Perché se da una parte è ormai cosa nota che Veronica Lario abbia acquistato l’iconica Villa Sada, dall’altra fa quantomeno sorridere che il suo prossimo vicino di casa sarà nientemeno che l’ex marito, Silvio Berlusconi. Proprio così. La storica magione di via Lambro, situata proprio di fronte all’ingresso di Villa Gernetto, è entrata nel patrimonio immobiliare della Lario, pseudonimo di Miriam Bartolini, attraverso la «Big Bang Srl», società interamente intestata alla donna, ormai diventata vera e propria imprenditrice nel mondo del mattone.

C'è chi compra... e c'è chi vende

C’è chi compra e c’è chi vende. Stiamo parlando di Ezio Greggio, da sempre ufficialmente a Montecarlo, ma noto per aver abitato per diverso tempo a Villa Belvedere, straordinaria magione incastonata tra via Manara e via XXV Aprile. A suffragare la notizia della volontà di vendere la magione, un annuncio immobiliare pubblicato da un’agenzia che si occupa di immobili di lusso. Nella descrizione non si cita mai né il nome della villa, né il paese in cui essa si trova. Ma le immagini a corredo della brochure lasciano poco spazio all’immaginazione e rendono inconfondile il profilo della celebre Villa Belvedere.

