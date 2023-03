Riccardo D'Aloia e Alice Giorlandino, studenti dell'Ipc Milani di Meda, sono pronti a volare a New York nella sede dell'Onu come veri e propri ambasciatori: resteranno nella Grande Mela per otto giorni.

Esperienza unica nel suo genere

Voleranno a New York lunedì 13 marzo e trascorreranno otto giorni nella Grande Mela per un'esperienza unica nel suo genere. Riccardo, di Verano Brianza e Alice, di Seveso, sono due studenti dell'indirizzo sociosanitario. Riccardo è in 5D, all'ultimo anno, mentre Alice è in classe 4C. Entrambi beneficeranno dell'opportunità concessa dalla Ong United Network, che ha sede a Roma e che è la più grande realtà europea che si occupa di percorsi innovativi di alta formazione destinati ai giovani attraverso esperienze internazionali. L'Ong gode del patrocinio del Ministero dell'Istruzione e grazie al progetto Muner permette agli studenti, per una settimana, di presenziare alla sede dell'Onu di New York in rappresentanza di un paese.

Saranno ambasciatori della Guinea

La scuola, grazie alla professoressa Matilde Serlini, ha fatto da tramite rivolgendosi alle famiglie per prospettare questa opportunità. L'insegnante ha formulato la proposta al collegio docenti, che ha accettato. Fondamentale per i ragazzi una conoscenza della lingua inglese. Riccardo e Alice sono stati quindi invitati a partecipare dal 13 al 21 marzo. Per questa simulazione a loro è stato assegnato il ruolo di ambasciatori della Guinea. E prima della partenza hanno dovuto preparare un apposito elaborato sul paese africano.

L'entusiasmo degli studenti

"Quando mi hanno avvisato che sarei andata a New York stentavo a crederci", racconta Alice. La studentessa quest'anno ha già soggiornato all'estero per uno stage linguistico a Dublino: "E' stata un'esperienza bellissima". Anche Riccardo non sta nella pelle: "Sarà un'esperienza unica e ci sarà la possibilità di confrontarsi con tantissime persone, italiane e non solo, che non conosciamo. Sarà una settimana che ci formerà in maniera straordinaria, ma cerco di partire con meno aspettative possibili. Voglio godermi ogni momento". A loro nei giorni scorsi è stata dedicata una piccola festa alla presenza, oltre che di alcuni docenti, anche del vicesindaco di Meda Alessia Villa e della dirigente dell'Istituto Milani Maria Alberti: "Anche per noi è una grande soddisfazione. Per i ragazzi un'opportunità eccezionale, che potrà servire a tutta la comunità scolastica".