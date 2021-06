Duecento Vespe in tour a Biassono

Domenica mattina, 13 giugno, raduno in piazza Italia (chiusa al traffico) a Biassono delle mitiche Vespe organizzato dal Vespa Club Agrate Brianza "I Ribelli" con sede in paese.

Raduno delle Vespe

Sarà un evento a numero chiuso a causa delle restrizioni anti Covid-19. L’evento è promosso dal Vespa Club Agrate Brianza «I Ribelli» con sede in via Manzoni. Il ritrovo è previsto alle 8.30 in piazza Italia per la registrazione, il ritiro del kit raduno e la colazione. "Il tour partirà alle 10.30 e attraverserà la Brianza - spiega il segretario del Vespa Club, Andrea Ferrari - Si concluderà a mezzogiorno con la premiazione del Club più numeroso, del vespista che arriva da più lontano e del vespista conducente più giovane. Chi arriva da lontano sarà accolto dal nostro staff nella giornata di sabato".

Un evento atteso

"E' il primo evento che organizziamo dopo questo lungo periodo di pandemia - spiega il segretario - Siamo partiti un po' titubanti ma col tempo ci siamo riscattati. Attualmente il nostro Club conta 168 soci ed è quello con più iscritti nella provincia di Monza e Brianza. L'evento di domenica è a numero chiuso, a causa delle restrizioni anti Covid-19 potremo solo distribuire i gadget. Abbiamo comunque raggiunto 200 adesioni al nostro raduno. Il tour partirà da Biassono: i partecipanti attraverseranno vari Comuni della Brianza fino a raggiungere un agriturismo a Concorezzo dove è previsto il pranzo". Il Vespa Club è anche promotore del Lambertreffen, una gita ''adreè al Lamber'', percorrendo le strade che lo accompagnano dalla sorgente alla foce. Un momento di aggregazione e amicizia per gli appassionati delle due ruote.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 8 giugno 2021.