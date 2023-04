A Cesano Maderno duemila paperelle nel pomeriggio di ieri, domenica 2 aprile, hanno punteggiato di giallo le acque del Seveso.

Duemila paperelle in gara nel Seveso per progetti solidali

Lo hanno fatto per una nobile finalità: i progetti solidali, locali e internazionali, individuati dai tre organizzatori dell’ottava Regata delle paperelle: Lions club Cesano Maderno Borromeo, Lions club Seregno Aid e Gruppo solidarietà Africa Seregno, che per la buona riuscita dell’attesissima manifestazione hanno avuto l’appoggio degli Scout di Cesano, di Fiume Vivo onlus, del Leo club Cesano Maderno e Brianza occidentale, del Lions club I Giovani del Torrazzo e di Lions acqua per la vita.

La regata dalla stazione alla chiesa di Santo Stefano

Liberate alle 16 in punto nell’alveo del torrente, al via del sindaco Gianpiero Bocca, le paperelle di gomma hanno nuotato dal ponte della stazione ferroviaria a quello accanto al sagrato della chiesa di Santo Stefano, dove sono state raccolte dagli Scout Cngei e accolte in festa (le prime dopo soli venti minuti) dalle note della Fanfara dei Bersaglieri Don Felice Cozzi di Seregno e dagli applausi della folla (almeno mille le presenze) assiepata sul ponte e lungo gli argini a tifare.

Tre progetti solidali

La tradizionale manifestazione a premi (a ogni paperella è abbinato un numero della lotteria) punta a sensibilizzazione sui temi dell’ambiente e della solidarietà sociale. I proventi dell’iniziativa saranno devoluti a tre progetti specifici. Il Lions club Cesano Maderno Borromeo arrederà "le camerette della comunità educativa per bambine vulnerabili Casa delle bambine - Le Nuvole di Barlassina" spiega il presidente Renato Orsenigo; il Lions club Seregno Aid contribuirà alla costruzione di un pozzo in Sierra Leone, "Paese che ancora porta le ferite di un decennio di guerra civile e che deve ripartire dalle cose più semplici, come l’acqua potabile disponibile nei villaggi" spiegano dal club; il Gruppo Solidarietà Africa, infine, si impegnerà all’acquisto di strumenti per un ospedale a Tanguiéta, nel Nord del Benin, per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori femminili.

Due città unite nella solidarietà

La regata della solidarietà, che come detto ha impegnato diverse realtà locali, è stata patrocinata dai Comuni di Cesano e Seregno. "Grazie a tutti, ma specialmente ai Lions per il bene che fanno per rendere più bella la nostra città e per l’attenzione che danno agli ultimi e ai bisognosi, e grazie agli Scout, per il loro contributo fondamentale in acqua" il messaggio del vicesindaco Francesco Romeo a chiusura della manifestazione. "Quando due città si uniscono nella solidarietà è qualcosa di grande, quindi complimenti a Cesano e avanti così" le parole di incoraggiamento dell’assessore William Viganò di Seregno.