Durante una manifestazione canina per una dimostrazione con cani antidroga, tenutasi il 30 marzo in Brianza, alcuni agenti della Polizia Provinciale hanno individuato un soggetto indagato per maltrattamento di animali.

Durante una manifestazione canina individuato un uomo indagato per maltrattamento di animali

L'uomo, di circa trent’anni, era presente all'evento per trovare clienti come addestratore e per pubblicizzare la propria attività di pensione per cani. Le indagini preliminari, tuttavia, avevano rivelato gravi episodi di sevizie e crudeltà nei confronti di diversi animali, non solo cani ma anche pecore e oche, che l'uomo custodiva in alcune pensioni per motivi di addestramento nel comune di Nova Milanese. Si era scoperto peraltro che molti di questi animali erano deceduti a causa delle condizioni di malnutrizione e delle sevizie subite.

Il soggetto, che da tempo si rendeva irreperibile per evitare la notifica degli atti giudiziari, è stato quindi seguito e fermato mentre si allontanava dalla manifestazione con la sua autovettura. Accompagnato presso il comando, è stato compiutamente identificato e gli sono stati notificati gli atti giudiziari a suo carico.

Per lui una nuova denuncia

Durante l'intervento, è stato attivato anche un medico veterinario di ATS Brianza, che ha richiesto informazioni su vari cani intestati all'uomo e di cui non si era più avuta notizia. L'indagato ha giustificato la scomparsa degli animali sostenendo che alcuni erano deceduti per cause naturali e altri erano passati di proprietà, senza però che ciò fosse stato comunicato agli organi competenti. Il soggetto è stato quindi ulteriormente denunciato (ai sensi dell'art. 544 ter del Codice Penale) e ha ricevuto varie sanzioni amministrative.

“Questo intervento dimostra l'impegno costante della nostra amministrazione nella tutela degli animali e nel contrasto a qualsiasi forma di maltrattamento - ha dichiarato il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio. Ringrazio la Polizia Provinciale per la professionalità e la dedizione dimostrate anche in questa occasione”.

La Consigliera delegata al Benessere animale, Marina Romanò, ha aggiunto: