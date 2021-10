E’ andata a votare nonostante i problemi di salute. A quasi 91 anni nonna Angela è un vero esempio

Desio

Persino gli scrutatori si sono complimentati con lei, che ricorda: "Sono dispiaciuta perché tutti devono fare il proprio dovere".

In una tornata elettorale in cui oltre il 50 per cento degli elettori desiani aventi diritto non è andato a votare per scegliere il sindaco, Angela Mazzullo, che a novembre compirà 91 anni, è veramente un modello per tutti coloro che hanno scelto il non voto. Nonostante la pioggia incessante, nonostante i problemi di salute, nonostante sia non vedente, lunedì della scorsa settimana non ha esitato un attimo a farsi accompagnare al seggio delle Tolstoj. Un appuntamento a cui non è mai mancata.

«Lunedì ho accompagnato mia mamma a votare - racconta Concetta, la figlia - Quando Angela ha votato e siamo andate all’ascensore per scendere, perché mia mamma aveva difficoltà a camminare, gli scrutatori si sono avvicinati e ci hanno fatto i complimenti. “Ci ha commosso che, nonostante l’età, è venuta a fare il suo dovere”, hanno detto».

Angela si è emozionata.

"Sono sempre andata a votare, per un po’ ho fatto anche la scrutatrice - ci tiene a dire - Si ha la possibilità di scegliere, non bisogna sprecarla. Quando ero giovane, per noi era una festa quando arrivavano le votazioni. Tutti devono fare il proprio dovere e sono dispiaciuta che a Desio abbiamo votato in così pochi".

E per il ballottaggio? "Consiglio a tutti di andare a votare".