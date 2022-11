E' Crystal il cane più bello di tutti: incoronata campionessa di Bosnia ed Erzegovina

Crystal, nome da pedigree Forum Cornelii Albana, splendida labrador di un anno che vive a Cesano Maderno, è la neo Giovane campionessa di bellezza di Bosnia ed Erzegovina.

E' Crystal il cane più bello di tutti

Accompagnata da Nicole Lombardo, 22 anni, la cagnolona di Cesano Maderno ha partecipato all’evento Autumn dog show a Gradacac, composto da quattro esposizioni (due nazionali e due internazionali) e ha vinto in tutte e quattro le gare, nella classe Giovani. "Grazie a queste vittorie abbiamo avuto il titolo e per di più abbiamo ottenuto la partecipazione all’evento mondiale che si svolgerà in Inghilterra, a Birmingham, il prossimo marzo" spiega Nicole, entusiasta del risultato.

"Il mio sogno è aprire un allevamento"

Crystal, che a settembre era già stata votata come Giovane campionessa di San Marino, condivide coccole e crocchette con Layla, labrador di due anni. "I labrador sono cani eccezionali anche senza una gara che lo certifichi, ma questi titoli conquistati sul campo mi danno una grande soddisfazione. Il mio sogno nel cassetto è quello di aprire un allevamento: dare ad altri la possibilità di provare la gioia che provo io ogni giorno deve essere una soddisfazione immensa".

"Cesano si distingue anche per gli amici a quattro zampe"

Nicole ha sempre avuto accanto un cane, sin da quando era bambina. "I miei genitori erano innamorati dei boxer, ne abbiamo avuti per un sacco di anni. Poi sono arrivati i labrador e io oggi non saprei più farne a meno". L’assessora alla Tutela degli animali, Donatella Migliorino, ha accolto con entusiasmo la notizia del premio: "Mi fa molto piacere che Nicole e il suo labrador abbiano ricevuto un importante riconoscimento e a breve affronteranno una sfida in Gran Bretagna per un titolo mondiale: la nostra Cesano Maderno si distingue anche per gli amici a quattro zampe".