E’ di Carate Brianza il nuovo vicepresidente dell’Autodromo di Monza

«Fin da bambino, al seguito di mio papà, ho frequentato l’Autodromo di Monza e, con molta gratitudine per chi mi ha nominato, ne ricoprirò oggi la carica di vice presidente. Non nascondo una sincera emozione e sono sicuro che, dall’alto, anche papà sarà orgoglioso di questo prestigioso incarico…».

Ai vertici della Sias

Così Paolo Longoni, classe 1965, imprenditore di Carate Brianza nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di vetrine frigorifere in Italia e nel mondo, ha commentato in settimana la nomina a «numero 2» della Sias, la società in house dell’Automobile Club d’Italia (Aci) che gestisce lo storico impianto brianzolo, sede del Gran Premio d’Italia di Formula 1.

Figlio d’arte

Figlio di Bruno Longoni, figura di spicco e punto di riferimento del mondo dei motori scomparso nel marzo del 2021, Paolo Longoni – vicepresidente di Automobile Club Milano e già steward della Fia nelle gare mondiali di Formula 1, Wec e Formula E – farà dunque parte del nuovo Cda.

Fondato oltre un secolo fa, l’Autodromo Nazionale Monza è universalmente noto come il «Temple of Speed», teatro di numerose edizioni del Gran Premio d’Italia di Formula 1 e di altri eventi motoristici di livello mondiale.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione – presieduto dall’imprenditore varesino Giuseppe Redaelli – si concentrerà sul rafforzamento della struttura, sul miglioramento dei servizi per il pubblico e per le squadre sportive e sulla promozione della visibilità internazionale del circuito, confermando l’impianto brianzolo come punto di riferimento del motorsport globale e valorizzando il legame con la comunità locale.