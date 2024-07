E' di Cesano Maderno la reginetta della Valtrompia

Melissa Zorzan, di Cesano Maderno, ha conquistato la fascia di Miss Sorriso e il titolo di Miss Valtrompia. L’incoronazione è avvenuta alla finale della nona edizione del concorso, ospitata a Sarezzo, Brescia, nei giorni scorsi, alla presenza, tra gli altri, del consigliere regionale Floriano Massardi.

E' di Cesano Maderno la reginetta di bellezza

Cesanese con sangue pugliese e veneto nelle vene, 17 anni, studentessa del liceo Scientifico indirizzo Biomedico all’Istituto Prealpi di Saronno (a settembre frequenterà il quinto anno), Melissa ha una predisposizione per le discipline scientifiche e per il suo futuro sogna Medicina o Scienze infermieristiche. "Ma vorrebbe anche continuare la carriera da fotomodella - spiega mamma Teresa - Pensa che posare davanti all’obiettivo della macchina fotografica potrebbe essere un valido modo per mantenersi agli studi. E io, da mamma, non posso che appoggiare il suo desiderio di essere indipendente".

Campionessa di ginnastica artistica

Abituata alle sfide (pratica da anni ginnastica artistica a livello agonistico con l’Asd Mombello di Limbiate e di recente, a Cesenatico, al Campionato nazionale Uisp ha vinto il bronzo alla trave e l’argento alle parallele), la bella Melissa si trova a suo agio anche in passerella. A Sarezzo ha sfilato in costume, abito elegante e abbigliamento casual. "Ha iniziato a partecipare a concorsi di bellezza, sia locali che nazionali, lo scorso maggio e le prime soddisfazioni, tra titoli e fasce, sono già arrivate" racconta la mamma: finalista a Miss reginetta Lombardia, Miss Bikini e Miss Eleganza a una tappa del concorso nazionale di Miss Blumare...".

La famiglia fa il tifo per lei

Ora la fascia di Miss Valtrompia che le apre le porte alla finale del concorso di bellezza nazionale Miss & Mister Model, in programma dal 6 al 10 aprile 2025 sulla nave da crociera Costa Fascinosa.

A fare il tifo per le bella Melissa, grandi occhi azzurri, lunghi capelli chiari e sorriso luminoso, oltre a mamma Teresa ci sono papà Demis e la sorellina Aurora, di 12 anni, i suoi più grandi sostenitori.