E’ guerra alle nutrie dell’Area feste. La Giunta all’Enpa: "Sterilizziamole"

L’Amministrazione comunale dichiara guerra alla corposa colonia di nutrie dell’Area Feste e chiede aiuto all’Enpa: «Aiutateci a sterilizzarle».

E’ questo l’accorato appello lanciato dal vicesindaco Gabriella Garatti all’Ente nazionale Protezione animali attraverso una missiva che verrà spedita nei prossimi giorni.

Il problema, ricordiamo, riguarda la presenza di nutrie, da qualche settimana, sia nell’Area feste, sia nel Lambretto, nei pressi dell’ingresso del Parco. Tra anatre, aironi, pesci e tartarughe, gli ospiti indesiderati hanno scelto come habitat le acque del fiume che esce dal parco all’altezza della porta del Dosso, vicino a via Ada Negri, e costeggia l’area feste.

Grossi mammiferi che riposano sulle rive del fiume e che hanno destato la curiosità di molti passanti, soprattutto bambini. Ma che hanno sollevato anche molta preoccupazione, infatti le nutrie si riproducono con molta facilità e possono provocare gravi danni non solo all’ecosistema di fiumi e aree di campagna, ma anche dal punto di vista sanitario.

Una situazione che viene monitorata giorno dopo giorno da parte dell’Amministrazione comunale che sta cercando di trovare una soluzione.

"Recentemente abbiamo interpellato il Parco Valle Lambro, visto che il fenomeno si manifesta lungo il fiume- ha spiegato il vicesindaco Gabriella Garatti- Loro sostengono di non essere competenti per questo tipo di problematica. Regione Lombardia ne prevede la soppressione, con una procedura dettagliata e particolare che prevede prima la loro cattura e poi l’eliminazione. Però siamo venuti a conoscenza di una diversa procedura adottata da Enpa in alcune zone lombarde per arginare questo fenomeno. Loro prevedono, nello specifico, la sterilizzazione di questi mammiferi. Nei prossimi giorni scriverò al presidente di Enpa e vedere se ci possono assistere, in quanto come comune non abbiamo né il personale né gli strumenti per contrastare questo fenomeno. Ad ogni modo non stiamo trascurando la questione, anche se c’è da aggiungere che si tratta per ora di pochi elementi".