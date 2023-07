Domani, giovedì 20 luglio, Iperal inaugura il 52esimo supermercato in via Marconi a Lesmo. Una nuova apertura importante per l’insegna che consolida la sua presenza in Brianza. Si conferma quindi il successo del format Iperal che coniuga l’eccellenza dei prodotti di marca e dei prodotti del territorio alla convenienza tipica dell’insegna valtellinese.

E' il giorno di "Iperal": a Lesmo apre il nuovo supermercato

Il taglio del nastro sarà effettuato oggi, mercoledì 19 luglio, alla presenza della istituzioni cittadine e non solo. Domani, giovedì 20 luglio l'apertura ufficiale al pubblico con tante iniziative per i clienti di Lesmo in ottica di gusto, convenienza e servizi. Nei primi giorni di apertura, ad accogliere i clienti sarà presente una struttura esterna in legno, installata in prossimità dell’ingresso del supermercato, con assaggi gratuiti delle specialità di Iperal contraddistinte dal marchio “Fatto da noi”. Per tutti i clienti del nuovo supermercato è riservato un volantino speciale “Sottocosto speciale apertura” con tantissime offerte imperdibili valide fino al 1 agosto.

L'edificio sull'area ex Texnova

Costruito nell’area precedentemente occupata da un ex fabbrica tessile chiusa da tempo, la storica Texnova, l’edificio non ha consumato nuovo suolo e si sviluppa su un’area di vendita di circa 1.500 metri quadrati. L’area esterna dispone di un ampio parcheggio di oltre 138 posti auto di cui 2 adatti alla ricarica delle macchine elettriche grazie alla colonnina installata. A completamento del progetto è stata anche migliorata la viabilità grazie a una nuova rotatoria che disciplina il traffico tra via Marconi e via Delle Officine. I lavori, iniziati a dicembre 2022, sono stati effettuati in modo molto veloce ed efficiente grazie alla sinergia tra il team tecnico di Iperal, l’amministrazione comunale e le maestranze del luogo. Il supermercato è stato realizzato con materiali eco-compatibili e dispone di un impianto di illuminazione a led che consente di abbattere i consumi energetici.

Servizi e accoglienza

Ad attendere i nuovi clienti Iperal Lesmo in via Marconi (proprio davanti al Centro sportivo) ci saranno 54 addetti, dei quali oltre il 60% sono donne. Ventuno sono i nuovi collaboratori, che verranno affiancati da personale più esperto proveniente dai supermercati Iperal limitrofi. Il supermercato sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20.30 con orario continuato.