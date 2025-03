E' il leghista Andrea Villa il candidato sindaco del Centrodestra

A Desio il Centrodestra unito punta sul leghista Andrea Villa. Nella riunione di giovedì sera, 27 marzo, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno deciso di candidare l’ex vicesindaco della Giunta di Simone Gargiulo. In coalizione entra anche l'Udc. Il Centrodestra ha chiuso, quindi, la fase preliminare precedendo il Centrosinistra e parte in modo ufficiale con la campagna elettorale.

Da trent’anni nella Lega, con una lunga esperienza politica sia in maggioranza che all’opposizione del Consiglio comunale di Desio, ha anche fatto parte del Consiglio provinciale di Monza e Brianza. Ha lavorato in Regione e ora in Anci. E’ stato commissario provinciale della Lega ed è attualmente nel direttivo regionale. Nella Giunta di Simone Gargiulo ha ricoperto la carica di vicesindaco, e assessore alla Sicurezza e all’Ambiente.

Il nome di Andrea Villa è stato sul tavolo fin dall’inizio delle trattative, subito dopo la sfiducia al sindaco Gargiulo. Nelle scorse settimane diverse le interlocuzioni portate avanti anche da altri partiti della coalizione. Alla fine all’unanimità la scelta è caduta su Villa, conosciuto e benvoluto in città. Questa la nota del Centrodestra con cui è stata ufficializzata la candidatura di Villa :

"È con entusiasmo che annunciamo la candidatura di Andrea Villa a sindaco di Desio. La nostra coalizione attualmente composta da Lega, Fratelli D’Italia, Forza Italia e Udc, in attesa di altre forze pronte ad unirsi, si mette in gioco per dare voce e concretezza alle esigenze dei cittadini, affrontando le sfide con determinazione e visione. Andrea Villa, con la sua solida esperienza e passione per il bene della comunità, sarà il nostro candidato, pronto a costruire un futuro migliore per Desio. La sua candidatura non rappresenta solo un nome, ma un progetto politico che punta a valorizzare le risorse, migliorare i servizi e garantire sicurezza e crescita per tutti".