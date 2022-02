Iniziativa

Concorezzo pronta ad accogliere bancarelle a chilometro zero.

E' in arrivo il mercato agricolo "made in Cuncuress". A partire dal prossimo 17 marzo Concorezzo potrebbe ospitare una serie di bancarelle "a chilometro zero".

Appuntamento il giovedì mattina

Il mercato a Concorezzo è pronto a raddoppiare. Ma c’è un ma. Quello che andrà in scena dal prossimo 17 marzo, infatti, non sarà il classico mercato settimanale, ma un appuntamento riservato alle aziende agricole e ai prodotti a chilometro zero. "Mercato agricolo Cuncuress": questo il nome dell’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale in via Adda e prevista ogni giovedì del mese a partire dal prossimo 17 marzo.

"Era da un po’ di tempo che avevamo in programma di realizzare un mercato dedicato ai prodotti agricoli a chilometro zero - spiega il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio - Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare una manifestazione d’interesse per chi volesse occuparsi della gestione delle bancarelle. La nostra idea è molto semplice: un mercato ridotto, fatto di 6-7 stalli, ma di alta qualità".

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì e disponibile su tutte le piattaforme digitali.