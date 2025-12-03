E luce fu: la Giunta ci ripensa, spegne le polemiche e accende il Natale

Tanto tuonò che alla fine piovve. Ma al di là di diatribe e pasticci il Natale, alla fine, si farà anche a Bernareggio. La Giunta ha infatti deciso di spegnere le polemiche e accendere le festività incipienti, garantendo di tasca propria l’acquisto delle luminarie che verranno installate nei prossimi giorni nelle centralissime vie del paese.

La Giunta spegne le polemiche e accende il Natale

Una decisione, quella assunta (in zona Cesarini) dell’Esecutivo del sindaco Gianluca Piazza, che fa seguito a una serie di frecciate tra la stessa Amministrazione e i commercianti, cui nelle scorse settimane era stato chiesto di aderire economicamente a un’iniziativa di matrice comunale per la posa delle tradizionali luminarie. In sostanza, il Comune avrebbe garantito un numero minimo di installazioni che sarebbe stato successivamente implementato proprio a seconda delle disponibilità degli esercenti.

Frecciate con i commercianti

Disponibilità che, tuttavia, è arrivata con il contagocce: solo tre attività hanno infatti aderito, con tutte le altre che invece dei soldi hanno spedito in Municipio una lettera di dissenso e una raccolta firme, sottolineando come il primo anno e mezzo di governo sia stato distinto da una scarsa collaborazione e un ancor più assente attenzione da parte delle istituzioni nei confronti degli esercenti, specialmente in questo periodo di festività. Progetto luminarie rispedito al mittente, insomma.

E luce fu

Ma il passato è d’obbligo. Perché la Giunta ha deciso di rivedere piani e soprattutto conti, trovando tra le pieghe del bilancio (ormai in chiusura) i fondi necessari a coprire le spese per l’installazione di tutte le luminarie. Che, dunque, troveranno posto nelle principali piazze del paese e lungo la centralissima via Prinetti.