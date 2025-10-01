E’ morto il giovane Catalin Listar, coinvolto in un incidente nel 2017

E’ morto a distanza di otto anni e mezzo dal drammatico incidente che lo aveva coinvolto, mentre transitava in moto nei pressi del passaggio a livello di Ronco Briantino. Catalin Listar, oggi 26enne (all’epoca ne aveva 18), residente a Verderio, è morto oggi, mercoledì 1 ottobre 2025. Si è spento dopo un calvario infinito, durante il quale la mamma Eugenia non lo ha lasciato solo nemmeno per un giorno.

Catalin Listar, l’addio dopo un calvario infinito

“Sei stato un raggio di sole e la tua luce ci accompagnerà per sempre”: con queste parole l’agenzia di onoranze funebri Mattavelli, dove il giovane lavorava all’epoca dell’incidente, lo ha voluto ricordare nell’annuncio funebre pubblicato quest’oggi. Catalin, che all’epoca aveva 18 anni, era andato a sbattere contro un’auto che stava facendo inversione mentre si trovava in sella alla sua moto in via IV Novembre a Ronco Briantino.

Il drammatico incidente di otto anni fa

Era il 21 febbraio 2017. Il giovane era stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza, dove era stato ricoverato, in coma, nel reparto di Neurorianimazione. Le sue condizioni non sono mai migliorate in modo sensibile: la mamma, intervistata dal Giornale di Merate, a distanza di un anno aveva raccontato di quel “mondo tutto suo” in cui era immerso l’adorato figlio che nel frattempo era stato trasferito in un istituto a Guanzate, nel Comasco.

I funerali

Le speranze di guarigione di Catalin, che attorno a sé ha sempre ricevuto l’affetto degli amici e dei colleghi di lavoro delle onoranze funebri Mattavelli di Osnago, si sono spente inesorabilmente oggi, giovedì. Il funerale del giovane è previsto per sabato 4 ottobre 2025 alle 15.30 nella chiesa parrocchiale dei San Giuseppe e Floriano di Verderio ex Superiore.