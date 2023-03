E' polemica a Villasanta per la serata contro il bullismo omolesbobitransfobico

La serata sulla "visibilità transgender", finalizzata alla prevenzione del bullismo omolesbobitransfobico e in programma per venerdì 31 marzo 2023 manda in fibrillazione la politica a Villasanta e fa arrabbiare i consiglieri comunali del Carroccio che si sono scagliati apertamente contro l’Esecutivo guidato da Luca Ornago per aver concesso il patrocinio all’evento.

Incontro in programma venerdì 31 marzo alle 19 in Villa Camperio

Si preannuncia un venerdì sera molto caldo per via dell’incontro organizzato alle ore 19, nella sala Mansarda di Villa Camperio dall’associazione "Boa" e "Re.A.Dy", in occasione della Giornata internazionale per la visibilità transgender che si celebra in tutto il mondo il 31 marzo.

Una data istituita nel 2009 grazie all’attivista trans americana Rachel Crandal e poi estesa a livello mondiale nel 2014.

Le finalità dell'incontro

"L’obiettivo dell’incontro - fanno sapere gli organizzatori - è sensibilizzare contro discriminazioni e pregiudizi che la comunità transgender è costretta a subire ogni giorno sul mondo del lavoro, a scuola, in famiglia e negli spazi pubblici".

Si tratta di una serata di approfondimento su identità di genere, orientamento sessuale, ruolo ed espressione di genere da parte di psicoterapeuti ed esperienze personali dirette di persone trans.

I relatori

Interverranno gli psicologi: Federico Elio Calemme, Michele Castenetto, Agata Pollastri, Lorenza Magni, Antonella Tusa e Lorena Maltempi. E’ previsto anche l’intervento delle attiviste Giulia Beltramini, Thalia Taioli e Ambra Orlandini. Condurrà la serata Diego Angelo Cricelli, esponente di Brianza Oltre l'Arcobaleno.

"Re.A.Dy", ricordiamo, è la Rete italiana delle regioni, province autonome ed enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche in chiave intersezionale con gli altri fattori di discriminazione come sesso, disabilità, origine etnica, orientamento religioso, età riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e internazionale.

L'ira del Carroccio

Una decisione, quella dell’Esecutivo di concedere il patrocinio all’evento, che ha fatto infuriare i consiglieri comunali della Lega Federico Cilfone e Antonio Cambiaghi.

"Come Lega siamo sbalorditi da questa decisione anche se, oramai, neanche troppo perchè sappiamo chiaramente l’orientamento di questa amministrazione - hanno sottolineato i consiglieri della Lega - In passato ci eravamo opposti all’esposizione della bandiera Lgbtq+ sul Municipio in occasione del Brianza pride del luglio del 2021 e avevamo votato contro l’adesione alla rete “Re.A.Dy”. Anche ora vogliamo dimostrare il nostro dissenso in quanto siamo convinti che sia giusto rispettare ogni singola posizione senza esasperare l’identità di genere. Purtroppo serate come queste vanno a discapito di chi è lontano anni luce da queste posizioni e non le condivide. Speriamo che questo tipo di eventi possano limitarsi ad incontri in fascia serale e non si espandano alle scuole, come vorrebbero gli attivisti di questi gruppi. Ci domandiamo e chiediamo al sindaco e ai suoi assessori: era proprio necessario un evento di questo tipo a Villasanta?".

La replica dell'assessore Varisco

A stretto giro di posta è arrivata la replica dell’Amministrazione comunale affidata all’assessore alle Politiche Sociali Laura Varisco.