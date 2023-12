E' polemica per gli eventi natalizi organizzati a Villasanta

Altro che clima natalizio, oramai a Villasanta siamo in piena campagna elettorale e si discute su tutto, anche sulle iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale guidata da Luca Ornago per il Natale. "Ma che fine ha fatto il Natale?". No, non è il titolo di un film o di un libro ma l'accusa lanciata dai membri di "Io Scelgo Villasanta" nei confronti del’Esecutivo.

"Che fine ha fatto il Natale?"

"E’ questa la domanda che molti bambini villasantesi fanno ai propri genitori in questi giorni. “Che fine ha fatto il Natale a Villasanta? - hanno sottolineato i sostenitori della civica in maniera provocatoria e ironica - Babbo Natale si accorgerà di noi? Ci porterà i regali anche se non abbiamo addobbato la città come piace a lui?”. Il Natale arriverà, forse. Qualche luce, qualche addobbo, qualche alberello. E intanto il Comune rivendica di pagare le luminarie, quando in realtà quei 25mila euro sono uno solo spreco di denaro pubblico: se avesse programmato in tempo, i negozianti avrebbero trovato il modo per finanziare non solo le luminarie, ma per coordinarsi e creare anche molte altre iniziative. Ma a Villasanta tutto ciò non è possibile".

La risposta dell'Amministrazione comunale

In "risposta" a "Io Scelgo" stamattina, lunedì 4 dicembre 2023, l’Amministrazione comunale ha diramato un lungo comunicato stampa con l’elenco delle iniziative messe in campo per il Natale. Pur senza citare l'attacco arrivato da "Io Scelgo" i membri dell'Esecutivo hanno voluto rimarcare tutti gli eventi organizzati in paese per le festività natalizie.

"In occasione del Natale, l’Amministrazione comunale ha stabilito di farsi carico delle luminarie nelle centrali via Confalonieri, via Mazzini, via Garibaldi (installazione prevista per questa settimana). Sono inoltre in allestimento alberi natalizi in Piazza Martiri della Libertà, a San Fiorano, in piazzetta Sant’Alessandro. Questi esemplari, vivi, vengono forniti dal vivaio piemontese Zenone per rendere sostenibili gli allestimenti delle feste. Le piante infatti verranno restituite a fine anno al vivaio che le rimetterà a dimora. In piazza Monsignor Gervasoni sarà disposto invece un cono di luce a richiamare l’immagine dell’albero. Si confermano poi le proiezioni natalizie sul Palazzo Comunale che verrà anche decorato con ghirlande".

Il “buone feste” della giunta è per il 17 dicembre

"Auguri sotto l’albero”, il tradizionale appuntamento della Giunta per augurare buone feste ai cittadini, va in scena domenica 17 dicembre a partire dalle 15.00, in via Confalonieri. Per l’occasione in programma c’è il Bubbles Christmas Evolution Show, uno spettacolo in musica per famiglie e bambini, con animatori e bolle di sapone, a tema natalizio.

Davanti all’ingresso di Villa Camperio il pubblico troverà anche il Gruppo Alpini per la consueta merenda con panettone, the caldo e vin brûlé.

Ad animare il pomeriggio, anche i Bandisti di Strada, street band del Corpo Musicale Villasanta. Durante tutta la giornata, infine, saranno presenti gli stand delle associazioni cittadine, per l’iniziativa di amicizia e solidarietà “DoniAmo Villasanta”.

Disegna tu i nostri auguri

L’evento sarà l’occasione anche per la premiazione dei disegni degli studenti villasantesi all’interno dell’iniziativa “Disegna tu i nostri auguri”. Inaugurato nel 2018 e diventato ormai appuntamento fisso per il Natale a Villasanta, il progetto prevede l’invito a tutte le classi delle primarie cittadine a elaborare disegni sul Natale da inviare in Municipio. Una selezione, sempre difficile ma necessaria, indicherà le 7-8 immagini più adatte che anche quest’anno, andranno ad arricchire i messaggi d’auguri ufficiali del sindaco e dell’ente pubblico, solitamente destinati ad associazioni, amministrazioni comunali e provinciale, consiglieri, partecipate.

Il 17 dicembre, dalle 15.30, il sindaco Luca Ornago, con la giunta, incontreranno i bambini autori dei disegni in un momento pubblico di festa con le famiglie e mostreranno i disegni.

Gli alberi “sostenibili” e gli altri allestimenti

Il Presepe

Torna anche il presepe in legno in Piazza Martiri della Libertà, in fase di allestimento. Realizzato da Walter Codara e dal compianto Giovanni Ferrari (noto anche oltre i confini locali per avere creato le illustrazioni de “La Gabbianella e il Gatto”), entrambi villasantesi, è stato donato al Comune nel 2014 e ora se ne prende cura un gruppo di volontari.

Domenica 10 dicembre, torna la rassegna “Pomeriggi Musicali” con il concerto Saxes For Christmas, alle 16.30 in Sala Congressi di Villa Camperio. Sul palco il “Paolo Favini Sax4tet”.

Per il periodo delle feste inoltre la Biblioteca civica propone in Sala Ragazzi uno scaffale a tema dove bambini e ragazzi potranno scegliere tra i tanti titoli legati al Natale le proprie letture davanti al caminetto per i giorni delle feste.

Proposte dalle associazioni di Villasanta

Il 16 dicembre alle 15 da piazza Oggioni torna l’”Allenamento di Natale”, corsa non competitiva tra paese e Parco di Monza promossa da Gruppo Podistico Villasantese con Affari&Sport.

Il 16 dicembre, alle ore 21, presso la Chiesa di San Fiorano, concerto di Natale del Corpo Musicale Villasanta.

Il 20 dicembre, alle 16 presso il Cineteatro Astrolabio, l’Associazione Amici della Speranza organizza lo spettacolo di Natale con utenti e famiglie, un momento di aggregazione che si chiude con lo scambio degli auguri.

Venerdì 22 dicembre, Lele Forever ripropone un classico delle feste villasantesi: il concerto gospel con i Diesis&Bemolli, al cineteatro Astrolabio per le ore 21. Ingresso a offerta minima di 10 euro e ricavato destinato alle attività benefiche dell’associazione. Per info e prenotazioni: www.leleforever.org

I volontari della Ghiringhella

I volontari de La Ghiringhella riproporranno la suggestiva consegna dei regali ai bambini la sera del 24 dicembre, presso il parco La Ghiringhella di via Buozzi. Chi volesse organizzare così la consegna dei doni ai propri figli può portarli alla sede di via Buozzi nella mattinata del 24 e tornare con i bambini la sera intorno alle 20. Babbo Natale, in un contesto allestito a festa, li consegnerà ai piccoli.