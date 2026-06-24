“E…state correndo” coi Runners Desio

“E…State Correndo”, una vera e propria novità per la città e per chi ama correre, grazie ai Runners Desio. La manifestazione viene riproposta dal circuito podistico Fiasp, con prove competitive e non. Cinque le tappe previste tra la Brianza e l’area Milanese. Oltre a Nerviano, Saronno, Senago, Garbagnate Mianese, è stato inserito anche il circuito cittadino. La tappa è fissata per giovedì, 25 giugno; si terrà a Desio e accoglierà podisti e appassionati da tutto il territorio. Un appuntamento che ha il patrocinio del Comune e registra l’adesione di diverse associazioni. Si potrà scegliere tra un percorso competitivo e uno no, in tutto poco più di cinque chilometri che si snoderanno lungo le strade cittadine. Un appuntamento per stare insieme e per divertirsi.

“E…state correndo” per gli appassionati di corsa, competitiva e non

“Grazie al Comune e alla possibilità che ci viene data – le parole del presidente dei Runners Marco Maffeis – Potremo usare la Bocciofila come punto ristoro. Importante la collaborazione di Brianzacque e il supporto di Gelsia”. Diversi gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa. Un giro per le strade desiane partendo da via Cavalieri di Vittorio, dove sarà posizionato il traguardo, al termine del percorso, e dove si svolgeranno le operazioni preliminari e saranno consegnati i pettorali ai partecipanti (per informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo info@runnersdesio.it oppure al numero 349 1635492). Le scuole Rodari potranno invece essere utilizzate come deposito per le borse. La partenza è fissata alle 20.15 per la gara competitiva, cinque minuti dopo per la gara non competitiva.

“Ci auguriamo che questa competizione possa crescere e diventare un appuntamento fisso”

I Runners hanno una lunga tradizione nel campo della corsa con partecipazioni di centinaia di atleti nel corso dell’anno anche in competizioni internazionali. “Si tratta di un’occasione che unisce benessere, socialità, dando a tutti, a chi ama il movimento, la corsa e lo stare insieme, la possibilità di partecipare. Ci auguriamo che questa competizione possa negli anni crescere e diventare un appuntamento fisso e importante a Desio”, ha ricordato il presidente . L’iniziativa è stata presentata in Comune, alla presenza dell’assessore allo Sport, Giorgio Gerosa, e del sindaco, Carlo Moscatelli. Diversi i rappresentanti dei Runners presenti con il presidente. “La vostra è un’associazione ultratestata – ha affermato Gerosa – che ha organizzato molto, con tanti tesserati e una lunga esperienza. Un gruppo che si diverte insieme. Siamo certi che anche questo appuntamento sarà un successo”.