E' stato un ricco fine settimana con Festa delle associazioni e Risottata. All'evento di Avis distribuiti mille piatti di risotto, domenica anche la Passeggiata di primavera

Festa delle associazioni e Risottata

Due appuntamenti ormai fissi che hanno richiamato numerosi partecipanti. Varedo archivia un fine settimana ricco di eventi partito con la Risottata Avis di venerdì sera in piazza Della Pace, con ben mille piatti di risotto distribuiti, e chiuso con la Festa delle associazioni domenica in piazza del mercato, abbinata alla Passeggiata di primavera. Entrambi gli eventi sono stati organizzati in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi culturali e ricreativi.

Venerdì l'evento di Avis

Foto 1 di 2 Foto di Orazio Mariani Foto 2 di 2

Venerdì sera lo chef Adriano Moleri e i suoi aiutanti hanno cucinato 62 kg di riso nel mega pentolone che è andato a ruba in pochissimo tempo: ben mille i piatti distribuiti dai trenta volontari Avis impegnati nel servizio. Poi la premiazione delle classi che hanno partecipato al progetto «A scuola di Dono!» La serata è proseguito con musica dal vivo e ballo

Domenica in piazza del mercato

Quella di domenica è stata un’intera giornata dedicata alle associazioni tra attività, laboratori e camminata di 5 chilometri per le vie del paese. La Passeggiata di primavera che ha visto la partecipazione di oltre cento persone. All’arrivo in piazza l’estrazione a premi di vari gadget offerti dalle associazioni locali. Come l’anno scorso il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto al sodalizio varedese che si aggiudicherà il bando 2025 per la realizzazione di un progetto in favore della comunità.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Premiate le eccellenze

Numerose le associazioni presenti in piazza con i loro stand per presentare le proprie attività, proporre laboratori e fornire informazioni ai visitatori. Inoltre l’Amministrazione comunale ha consegnato un riconoscimento alle «eccellenze» delle realtà locali che si sono distinte per l’impegno profuso nel volontariato.