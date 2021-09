E’ tornata la Sagra del pesce all'oratorio di Briosco

Dopo lo "stop" imposto lo scorso anno dalla pandemia, è tornata la Sagra del pesce a Briosco. Appuntamento all'oratorio del capoluogo da venerdì 3 a domenica 5 settembre.

E' tornata la sagra

Lo annunciamo con tantissima felicità e un pò di emozione: quest'anno torniamo e cercheremo di farlo nel migliore dei modi.

Così i volontari della tradizionale Sagra del pesce di Briosco hanno comunicato l’arrivo della trentottesima edizione della manifestazione gastronomica dopo lo "stop" imposto dalla pandemia lo scorso anno.

La sagra è ripartita venerdì scorso e si concluderà domenica 5 settembre, nell’abituale sede, quella dell’oratorio del capoluogo. Apertura della cucina venerdì, sabato e domenica alle 19 (domenica anche a pranzo, dalle 12), l’ingresso è consentito solo da via Puccini, con uscita in via Beato Angelico.

Green pass obbligatorio

E’ possibile pranzare e cenare sul posto o gustare le specialità di mare a casa, con il servizio d’asporto. Non serve la prenotazione ma è necessario essere muniti di Green pass.