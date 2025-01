E' volata via per sempre "Cherry", il chihuahua che venne rapito e ritrovato dopo due anni

Un dolore immenso, un distacco doloroso che tutti i proprietari di animali, in particolare dei nostri amici a quattro zampe, vorrebbero che non accadesse mai.

Ieri, martedì 28 gennaio 2025, se n'è andata via per sempre Cherry, il Chihuahua di Camparada che tra il 2016 e il 2018 salì alla ribalta delle cronache locali poichè venne rapito a Camprada e ritrovato due anni dopo a Garbagnate Milanese. Si avete capito bene, una storia strappalacrime che venne raccontata anche dal Giornale di Vimercate.

A darne notizia della scomparsa della tenerissima cagnolina è stata la sua proprietaria Laura Colaianni attraverso un post sui Social.

"Arrivederci amore mio"

"Questo è il post che più temevo di dover scrivere, ma è giusto che tutte le persone che ti hanno sostenuto e voluto bene sappiano che adesso potrai andare a ringraziarle. Il mio cuore, questa volta, si è spezzato per sempre e sta venendo via con te - ha scritto Colaianni - Tu, piccola scricciolina mia, sei stata l’essere vivente più forte che abbia mai conosciuto, fino all’ultimo. Mi hai insegnato tanto: in primis, il vero significato di famiglia, quella che abbiamo costruito io, te, il papà e Melvin. Quell’amore puro e incondizionato che mi è sempre mancato, ma che con voi è diventato finalmente casa. Mi hai insegnato a combattere, a non mollare, a crederci sempre. Mi hai dimostrato e dato una forza che non pensavo potesse esistere. 17 anni insieme sono tanti, ma non sono stati abbastanza. Non sappiamo come si vive senza di te, e imparare a farlo sarà il cammino più doloroso. Ti amiamo, Cherryna nostra. So che sei con noi, so che i nostri cuori hanno un legame indissolubile. Aspettaci: la mamma e il papà torneranno ad abbracciarti. Ti amiamo. Sempre e per sempre".

La storia di Cherry

Cherry, dicevamo, venne rapita dalla sua abitazione di Camparada nel dicembre del 2016 a seguito di un furto in una abitazione e ritrovata due anni dopo in un’area cani a Garbagnate Milanese. Il chihuahua tornò tra le braccia della sua proprietaria senza un occhio, con una costola rotta e malconcia per via dei maltrattamenti subiti. Ma la gioia di poterla riabbracciare per i padroni, ovviamente, aveva superato tutte le amarezze. Una storia incredibile, densa di emozioni e di amore.

Oltre venti mesi di calvario

Oltre venti mesi di calvario quelli vissuti dai suoi proprietari che non si arresero mai all’idea di aver perso la loro pelosetta per sempre.

Laura sentiva che Cherry era viva, tenuta in ostaggio da qualcuno. E in quegli anni fece di tutto per riportarla a casa. Riempì i Social, soprattutto Facebook, Instagram e Whatsapp di volantini con la foto della sua amica a quattro zampe, si affidò ai media per raccontare la sua odissea e lanciò un appello anche a Pier Silvio Berlusconi e Barbara d’Urso per avere una ribalta mediatica sulle ricerche del Chihuahua. Istituì prima una taglia di mille euro e, successivamente, quando le ricerche non producevano alcun risultato positivo, a duemila euro. Tanti anche gli sforzi economici affrontati dalla famiglia camparadese che si era affidata anche ai cani molecolari dell’unità cinofila di Genova per cercare tracce di Cherry nei campi che si trovano vicino alla loro abitazione di via Unità d’Italia a Camparada. Per non parlare ai ripetuti appelli lanciati ad Enpa e ai veterinari della zona.

La lieta notizia, che ha cambiato letteralmente la vita di Laura, arrivò nel settembre del 2018: Cherry è viva. Era stata abbandonata in un’area cani a Garbagnate Milanese insieme a Pepe, un altro cagnolino.