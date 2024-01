Ecco "Agrate Futura", seconda civica a sostegno di Sironi

Si chiama "Agrate futura" ed è la neonata in casa centrosinistra.

Una nuova lista civica che si affiancherà a quelle di "Insieme per Agrate" e Partito democratico nel sostegno al sindaco uscente di Agrate Simone Sironi , ricandidato in vista delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Le prime con l'eventuale doppio turno per Agrate.

La nuova lista, che dice già molto nel nome scelto, unisce varie anime e sancisce anche l'ingresso nella coalizione di centrosinistra del Movimento 5Stelle, negli ultimi dieci anni all'opposizione.

Ad ufficializzare la discesa in campo sono stati, con un comunicato diffuso nella serata di ieri, giovedì 25 gennaio, Giovanna Amodio (ex assessore nella precedente Giunta di centrosinistra e attuale capogruppo della lista di maggioranza "Insieme per Agrate"), Giuseppe Procopio (consigliere di minoranza 5Stelle) e Stephan Greco. Anche nel logo compaiono i colori delle varie anime: il rosso, il verde, il giallo e l'azzurro.

"È con grande entusiasmo che annunciamo la nascita di "Agrate Futura", un progetto civico che si affaccia nel percorso politico in vista delle elezioni amministrative per dare un impulso nuovo, in grado di guardare al futuro orientandosi su obiettivi concreti e raggiungibili - si legge nel comunicato che definisce anche la collocazione della nuova civica nell'arco delle forze centrosinistra - In un momento cruciale per il destino delle nostre comunità, liberi Cittadini, aderenti di Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e Possibile si sono uniti per costruire insieme un progetto comune basato su valori condivisi. "Agrate Futura" si propone di essere un'esperienza collettiva in continua espansione, una comunità che valorizza l'esperienza di governo dell'attuale amministrazione Sironi e che nel sostenere la sua candidatura vuole sviluppare nuove proposte per affrontare le sfide future".

“Partiremo dall’ascolto della gente, vogliamo far emergere e dare voce a quelle domande che le persone si pongono ma che talvolta hanno smesso di condividere - prosegue il comunicato che elenca anche alcune priorità ben precise della nuova lista - Al centro del nostro progetto, ci concentriamo sulla promozione all’interno della coalizione di specifici temi programmatici secondo noi cruciali, tra cui: Riduzione del Consumo di Suolo, in linea con il nostro impegno per uno sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente; Bilancio Partecipativo, per favorire la partecipazione diretta dei cittadini nella gestione delle risorse pubbliche; Supporto alla Salute Mentale per una comunità più inclusiva e attenta al benessere psicologico dei suoi cittadini, in particolare per la popolazione giovanile che si trova a gestire sfide inedite nella propria crescita personale".

"Come fondatori di Agrate Futura - concludono Amodio, Procopio e Greco - invitiamo la cittadinanza di Agrate Brianza a partecipare attivamente a questo progetto comune, un laboratorio politico che favorisca il dialogo e la collaborazione tra chi ha esperienza amministrativa e coloro che desiderano essere maggiormente coinvolti nella gestione della comunità. Per ulteriori informazioni su Agrate Futura e per partecipare attivamente, potete scriverci all'indirizzo email agrate.futura@gmail.com o visitare la nostra pagina Facebook. Uniamoci per dare una spinta ad Agrate Brianza mettendo al centro i Cittadini per costruire insieme quel futuro in cui abitare inseriti in una città più attraente che sappia combinare alti livelli di benessere, inclusione sociale e qualità della vita".