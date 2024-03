Un solo piano fuori terra distribuito su una superficie di progetto di 484 metri quadrati, (l’11 per cento circa della superficie territoriale pari a 4390 metri quadrati) e altri 435 metri riservati a verde con l’ampliamento del corridoio urbano. Trentotto posti auto, tra parcheggi pubblici e pertinenziali, e 57 nuove alberature.

Ecco come sarà il nuovo fast food di McDonald’s

La Giunta Veggian ha adottato giovedì scorso il Piano attuativo di completamento, denominato «Pac 2» e conforme al Pgt vigente, nell’appezzamento verde in corrispondenza della rotatoria tra via San Michele al Carso e viale Brianza a Carate Brianza. All’interno dell’area di proprietà privata, come noto, sorgerà presto un ristorante a marchio «McDonald’s».

Un approdo che, prima ancora di essere definito nei dettagli, aveva sollevato a suo tempo il disappunto di molti. Prima sulle pagine social, poi dai banchi dell’opposizione e, da ultimo, con la nascita di un Comitato di quartiere che aveva promosso a fine anno una petizione online che aveva raccolto oltre 1.600 firme di dissenso.

Per Legge, decorsi trenta giorni dall’adozione, la Giunta approverà definitivamente il Piano per il fast food proposto dall’operatore privato e del quale riproduciamo due immagini del rendering allegato alla delibera di adozione dell’Esecutivo.

«Si conclude finalmente un iter lunghissimo per quella zona dove già con il precedente Piano di governo del territorio doveva sorgere uno steak house a marchio RoadHouse rimasto però al palo per il sopraggiungere della pandemia e delle ricadute economiche che hanno inciso sull’operazione commerciale - ha spiegato il sindaco Luca Veggian - Con la ripartenza post Covid si è fatto avanti un nuovo operatore con un progetto conforme e che quindi necessiterà solo di due passaggi in seno alla Giunta. Il primo passaggio lo abbiamo votato giovedì. Per dare evidenza al progetto, abbiamo deciso di convocare un’apposita commissione Territorio aperta alla cittadinanza nel corso della quale verrà illustrata nel dettaglio la proposta del fast food».

Le preoccupazioni dei residenti e dell'opposizione

A preoccupare l’opposizione e alcuni residenti soprattutto le ricadute in termini di traffico che potrebbero verificarsi con l’arrivo di una media struttura di vendita, come «McDonald’s», in una «zona di per sé complicatissima a livello viabilistico».

«Alla delibera che abbiamo portato in adozione è allegata una relazione dettagliatissima proprio sullo studio del traffico, con un’analisi che mette a confronto i flussi con lo scenario attuale e quello progettuale nelle ore di punta del mattino e della sera - ha precisato il sindaco - La conclusione di questo studio molto articolato dimostra che il nuovo insediamento è in grado di supportare il carico di domanda senza variazioni significative delle condizioni di circolazione».

Al fast food - che sarà dotato anche di corsia drive - si accederà e si uscirà da via San Michele al Carso, con una corsia di ingresso e uscita subito dopo il distributore di benzina della «Ip» e prima della rotatoria con viale Brianza.

(nelle foto i rendering allegati alla delibera di adozione del Piano attuativo di completamento denominato Pac 2 in via San Michele al Carso e viale Brianza)