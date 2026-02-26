Ecco dove “Marzo Donna” dura tutto l’anno

Torna a Vimercate l’appuntamento con “Marzo Donna tutto l’anno”, la tradizionale rassegna organizzata dall’assessorato alla Promozione della Città in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Oltre 40 appuntamenti

“L’edizione 2026 – fa sapere il Comune in una nota – si presenta ancora più ricca e coinvolgente: oltre 40 eventi in programma da fine febbraio fino al 2 giugno, con un programma che abbraccia arte, cultura, benessere e riflessione sul ruolo femminile nella società. La rassegna, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni del territorio, propone un calendario variegato che include conferenze, mostre, spettacoli teatrali, laboratori esperienziali, visite guidate e attività dedicate al benessere fisico e mentale delle donne”.

Gli eventi principali

Tra le iniziative ne spiccano alcune.

“Voci di Donne”, un ciclo di incontri interreligiosi ospitato dal Circolo ACLI di Vimercate, con interventi di figure femminili di spicco provenienti da diverse comunità religiose. La rassegna “Goccia a Goccia” con l’incontro con la celebre sociolinguista Vera Gheno.

Mostre fotografiche e artistiche, come l’omaggio a Margherita nel contesto della mostra “Mosè Bianchi. L’Ottocento a colori” presso il MUST, o l’esposizione “Libere e Sovrane”, dedicata alle 21 donne che hanno contribuito alla Costituzione italiana. Eventi dedicati al benessere e alla salute femminile, come le consulenze nutrizionali gratuite, laboratori di yoga e Pilates, e workshop sull’alimentazione e la menopausa presso il Centro Il Melograno. Spettacoli teatrali e musicali, tra cui “Quando la musica è donna”, un raffinato concerto delle LadieSoprano,

e “L’Italica Madre”, uno spettacolo teatrale dedicato alla figura femminile e alla solidarietà.

Rassegna ben oltre il mese di marzo

La rassegna si estenderà anche oltre il mese di marzo, con un secondo ciclo di iniziative previsto a novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“L’assessorato alla Promozione della Città, che coordina l’intera rassegna – si legge ancora nella nota del Comune – ha inoltre sostenuto alcune iniziative tramite un bando pubblico, confermando il proprio impegno per la valorizzazione del ruolo femminile e la sensibilizzazione su temi centrali come la parità di genere e la lotta contro gli stereotipi”.

L’assessora: “Occasioni di bellezza e riflessione”

“Marzo donna tutto l’anno si conferma una cornice di eventi sempre più piena di occasioni di bellezza e riflessione – commenta Elena Lah assessora alla Promozione della Città – spaziando dalla riflessione sul linguaggio alle performance artistiche, che dimostra quanto sia importante promuovere la parità di diritti, dignità e opportunità per tutti e tutte, anche alimentando un nuovo linguaggio culturale”.

Il programma completo è disponile sul sito comunale. Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo cultura@comune.vimercate.mb.it