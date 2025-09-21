Ecco i finalisti del concorso letterario

«Si sente un rumore tra gli alberi». Il tema, proposto dall’Amministrazione comunale di Sovico per la terza edizione del concorso letterario, ha riscontrato grande interesse. Sono stati infatti numerosi i partecipanti all’iniziativa, realizzata in collaborazione con la biblioteca civica «Salvatore Quasimodo», che consiste nella stesura di racconti brevi.

Premiazione del concorso letterario

In sala consiliare si è svolta la premiazione dei migliori testi prodotti sia da adulti che bambini. Da menzionare, in modo particolare, l’adesione di tutti gli studenti della classe 1C (nell’anno scolastico 2024-2025) della scuola media «Paccini». A premiare erano presenti il sindaco, Barbara Magni, l’assessore alla Cultura, Alberto Rivolta, e la consigliera comunale Ester Valtorta, ideatrice del concorso letterario: «Quest’anno sono particolarmente soddisfatta – ha esordito il sindaco – La partecipazione a questa terza edizione del concorso è stata particolarmente numerosa. Un ottimo risultato che sta a significare non solo un avvicinamento alla cultura, alla scrittura e alla lettura ma anche la voglia di mettere in luce le proprie attitudini».

I racconti

«Questo concorso ha un’importanza particolare in un periodo storico in cui siamo subissati da una quantità infinita di informazioni e voi siete stati soggetti attivi – ha sottolineato l’assessore – I 40 partecipanti hanno raccontato le loro esperienze e la loro Sovico. Sicuramente il premio più grande è aver partecipato così numerosi». I racconti dovevano essere completamente inediti: durante la serata sono stati premiati i primi tre racconti finalisti nelle categorie «adulti» e «ragazzi».

I premiati

Per quanto riguarda la categoria «adulti», prima classificata è stata Alessandra Terruzzi con il testo «La scommessa». Seconda Ester Bossi con «Arboreo», terza Rosa Maria Cantalupo con «Estate». Una menzione speciale è stata conferita al racconto di Graziella Moglia, dal titolo «Sono tornata»: «La brevità e l’intensità del racconto, pur affrontando un argomento delicato, ci mettono davanti a una leggerezza di scrittura e di visione trascendentale da cui tutti dovremmo prendere esempio». Nella categoria «ragazzi», primo classificato Efrem Bavone con «Paura nei boschi». Seconda Jonell Niesha Dalpathadu con «Si sente un rumore tra gli alberi», terzo Ayberk Ozcelik con «La missione impossibile».

