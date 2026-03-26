Ecco i soldi della Fondazione Cariplo per trasformare l’auditorium in teatro

Ora ci sono anche i soldi: il progetto per trasformare l’auditorium del centro scolastico Omnicomprensivo di Vimercate nel teatro della città diventa realtà.

Da auditorium a teatro civico

La Giunta comunale di Vimercate nella seduta di ieri, mercoledì 25 marzo, ha formalizzato l’accettazione del finanziamento da parte di Fondazione Cariplo per la realizzazione del progetto “Dall’Auditorium al Teatro Civico. Dal pubblico per il pubblico”. L’obiettivo, come detto, è rigenerare l’auditorium dell’istituto Omnicomprensivo e trasformarlo nel primo teatro civico della città .

Un’operazione da mezzo milione di euro

Il progetto prevede un investimento complessivo di 499.292 euro: 340.000 euro (circa il 68%) coperti dal contributo di Fondazione Cariplo, mentre la parte restante — pari a circa 159.000 euro — sarà garantita dal cofinanziamento del Comune di Vimercate e del partner di progetto ArteVox. L’intervento di riqualificazione prevede anche la realizzazione di un bar a servizio del teatro, che resterà a disposizione degli studenti del centro scolastico superiore.

Trenta mesi

Il progetto prenderà avvio il 1° aprile 2026 e si concluderà nel settembre 2028 per una durata complessiva di 30 mesi.

Il bando di Fondazione Cariplo

Questo passaggio formale in Giunta comunale era già stato preceduto dalla comunicazione da parte di Fondazione Cariplo dello scorso dicembre 2025 e con la lettera ufficiale ricevuta il 6 febbraio nella quale veniva assegnato il contributo nell’ambito del bando 2025 “Luoghi da rigenerare. Restituire alle comunità attraverso la cultura luoghi in condizioni di disuso”, che sostiene enti pubblici e organizzazioni noprofit nel recupero di spazi periferici o inutilizzati a fini culturali e artistici.

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