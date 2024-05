Ecco il campo da basket per tutte le stagioni

Un campo da basket per tutte le stagioni. E' utilizzabile già da qualche mese, ma l'inaugurazione ufficiale si è tenuta oggi pomeriggio, mercoledì 8 maggio.

La copertura donata da "Rollon"

Taglio del nastro a Vimercate, nel parco "A tutto sport", per la copertura del campo da basket, ma utilizzabile per molte altre funzioni, donata al Comune dalla multinazionale "Rollon" con "Timken Foundation".

Un'operazione da quasi 100mila euro, ma in realtà a costo zero per il Comune, grazie al gesto di grande generosità dell'azienda che ha sede in via Trieste, a poche decine di metri dal parco.

Si può giocare in tutte le stagioni

La nuova copertura, di ultima generazione, garantisce la possibilità di poter giocare e organizzare eventi con qualsiasi condizione meteo e in qualsiasi stagione. Ad utilizzarla in particolare i bimbini e i ragazzi della società "Dipo"; ma l'impianto è in realtà accessibile a tutti.

Presenti mercoledì al taglio del nastro e alla scopertura della targa, il sindaco di Vimercate Francesco Cereda, l'assessore alla Cura della Città Sergio Frigerio e il direttore di "Rollon" Stefano Zecchinato.

Il taglio del nastro