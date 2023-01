Ecco il Consiglio di rappresentanza dei sindaci di Asst Brianza

Definiti gli organismi di rappresentanza dei sindaci dei Comuni del territorio che afferiscono ad Asst Brianza.

La Conferenza dei sindaci, convocata giovedì 26 gennaio, ha eletto il proprio Consiglio di Rappresentanza. Presidente è Egidio Riva, assessore al Welfare e alla Salute del Comune di Monza; vicepresidente Marco Citterio, sindaco di Giussano.

Gli altri componenti eletti del Consiglio sono Luca Veggian, sindaco di Carate Brianza; Matteo Figini, assessore di Varedo; Maria Teresa Foà, assessore alla Cura delle persone di Vimercate.

"Sarò al servizio delle città della Brianza - spiega il neo presidente Egidio Riva - per rappresentare al meglio i bisogni di salute e di welfare delle nostre comunità. In cima alle priorità vi sono i nodi da sciogliere relativi alle carenze di medici di medicina generale e la preziosa opportunità delle Case di Comunità come formula nuova per offrire servizi più vicini e personalizzati".

La Conferenza ha eletto anche i componenti del Collegio dei sindaci di Ats Brianza. Sono: Alessia Borroni, sindaco di Seveso; Egidio Riva, Flavio Polano, sindaco di Malgrate, Guido Agostoni, presidente della Conferenza dei sindaci di Asst Lecco.

Sempre il 26 gennaio, le Assemblee dei Sindaci dei Distretti conferiti ad Asst Brianza, hanno eletto i rispettivi presidenti e vicepresidenti.

Per il Distretto di Carate Brianza: presidente Patrizia Lissoni, assessore di Vedano; vicepresidente Samuele Consonni, sindaco di Verano.

Per il Distretto di Desio: presidente Anna Franzoni, assessore di Muggiò; vicepresidente Agata Dalò, assessore di Limbiate.

Per il Distretto di Monza: presidente Laura Varisco, assessore di Villasanta; vicepresidente Egidio Riva, assessore di Monza.

Per il Distretto di Seregno: presidente Marco Boffi, assessore di Lentate; vicepresidente Laura Capelli, assessore di Seregno.

Per il Distretto di Vimercate: presidente Giacomo Biffi, vicesindaco e assessore di Cavenago; vicepresidente Marco Beretta, sindaco di Correzzana.

“Il passaggio ad Asst Brianza della Conferenza dei Sindaci e delle Assemblee dei Distretti, è molto significativo nella prospettiva della piena attuazione della legge di riforma del Servizio Sanitario regionale.- ha commentato Guido Grignaffini, direttore sociosanitario di Asst Brianza - Il rapporto con i sindaci, in questi anni, è stato davvero proficuo, caratterizzato da un forte e straordinario spirito di collaborazione. Basti pensare a come e quanto abbiamo operato insieme nella gestione del Covid e nel corso della campagna vaccinale; al confronto sul Pnrr e nella scelta delle diverse sedi per le Case di Comunità. Di più: è stato, è (e lo sarà ancora in futuro) un rapporto quasi quotidiano. Il reciproco ascolto è sempre utile a mettere in campo le risposte giuste alla domanda di salute dei cittadini, per migliorare la nostra offerta in termini di cura e assistenza ai pazienti. Insomma, il passaggio istituzionale della Conferenza e delle Assemblee dei Sindaci non fa che consolidare il lavoro e l’opera avviata, nel solco della continuità".