Ecco il nuovo garden center di Carate Brianza: ci saranno area giochi, ristorante e anche i daini

La richiesta di una serie di modifiche planimetriche al progetto per rendere ancora più attrattivo il nuovo Garden Center – il primo in Brianza e l’undicesimo della catena «Viridea» – che verrà inaugurato a Carate Brianza entro il mese di marzo sull’area a margine della Statale 36.

Il centro di giardinaggio a marchio Viridea

La Giunta Veggian ha approvato le istanze avanzate dalla società della famiglia Rappo con sede a Cusago e che opera dal 1997 nel settore del giardinaggio, casa e animali, per apportare alcune variazioni progettuali che non hanno alterato, però, «le caratteristiche di impostazione del Piano attuativo», «il dimensionamento degli insediamenti» e la «dotazione di aree per servizi pubblici o di interesse pubblico».

Nello specifico, le modifiche approvate riguarderanno la nuova dislocazione dell’area destinata ad ospitare alcune specie di daini che verrà spostata in affaccio alla Nuova Vallassina per risultare più visibile e accessibile dal parcheggio e le due sorgenti del laghetto artificiale previsto nel progetto, che verranno posizionate una all’interno del recinto dei «cervi» con funzioni di abbeveraggio degli animali e la seconda, invece, a ridosso dell’area del ristorante.

Nel nuovo progetto verrà ampliata poi anche la «terrazza» che si affaccerà sullo specchio d’acqua artificiale di fronte al ristorante, mentre l’area giochi verrà ricollocata verso via Della Valle, con accesso dal vivaio per riservare uno spazio da destinare ai più piccoli nella zona più tranquilla del centro giardinaggio.

Sorgerà a margine della Statale 36 a Carate Brianza

Il futuro Garden Center di «Viridea» a Carate Brianza si sviluppa su una superficie di oltre 46.000 metri quadrati circa, di cui 7.000 interamente coperti e disporrà di un parcheggio da oltre 300 posti auto. Accanto all’area di vendita, che include anche 2.600 metri quadrati di superficie scoperta destinata al vivaio, è stata prevista un’area esterna di circa 16mila metri destinati all’accoglienza e allo svago dei clienti. In questo spazio, liberamente fruibile dalle famiglie, saranno presenti un parco completo di laghetto e un’area giochi per i bambini.

L’accoglienza sarà arricchita, infine, dalla presenza di un ristorante dove poter gustare piatti a base di carne alla brace e che occuperà una superficie di circa 900 metri quadrati. In occasione della nuova apertura, che è attesa per la prossima primavera, è prevista l’assunzione di circa cinquanta nuove figure tra addetti alla vendita e responsabili di reparto, che verranno selezionate tra le risorse del territorio.