BrianzAcque e l'Amministrazione comunale di Roncello hanno incontrato ieri sera la cittadinanza per presentare il progetto esecutivo per la realizzazione di una vasca volano in via Don Locatelli. L'appuntamento, svoltosi in Sala consiliare, ha evidenziato le caratteristiche di questa infrastruttura strategica per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, contribuendo al miglioramento della gestione delle acque meteoriche e alla riduzione del rischio di allagamenti nel centro abitato. A fare gli onori di casa all'incontro pubblico il Sindaco di Roncello, Cristian Pulici. Per BrianzAcque, invece, sono intervenuti il Presidente e AD, Enrico Boerci, il Vicepresidente, Gilberto Celletti, e Diego Ceresa del Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale.

Ecco il progetto per la nuova vasca volano

Il progetto prevede la costruzione, nell'area del parcheggio, della vasca volano interrata in calcestruzzo armato, con un volume utile di 1.500 m³, in grado di contenere e regolare il deflusso delle acque piovane nelle occasioni di forte maltempo. L’obiettivo principale è quello di alleviare la pressione sulla rete fognaria, prevenendo situazioni critiche in zone particolarmente soggette a ristagni e allagamenti, come, appunto, le vie Don Locatelli e Manzoni.

Inoltre, l'opera prevede delle tecnologie integrate, quali un impianto di pompaggio per lo svuotamento post-evento piovoso, un sistema di lavaggio automatico per la pulizia del fondo della vasca, un impianto di deodorizzazione per il trattamento dell’aria. Il progetto include degli interventi complementari come il rifacimento di parte della rete fognaria, la realizzazione di un manufatto ripartitore per gestire il flusso delle acque, la creazione di una nuova rete di drenaggio per il parcheggio. A conclusione, per il ripristino finale dell’area si provvederà a creare una nuova pavimentazione e verrà sistemata a la parte a verde.

Il Presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci, ha sottolineato come "grazie a questo intervento, Roncello potrà contare su un’infrastruttura moderna ed efficiente, in grado di mitigare il rischio idraulico e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La realizzazione della vasca volano rappresenta un passo concreto per garantire una rete fognaria più sicura e performante, riducendo i disagi legati alle forti precipitazioni.

Il sindaco "Opera attesa e necessaria"

"Un’opera tanto attesa e assolutamente necessaria - ha commentato il Sindaco Pulici - che ci permette di risolvere, un problema cronico, quello dei continui allagamenti. L’obiettivo è quello di tutelare il territorio dalle conseguenze dei cambiamenti climatici in particolare, dalle forti piogge "bombe d’acqua", che in questi anni ha gravemente colpito in territorio Brianzolo e non ha risparmiato purtroppo Roncello. Grazie alla continua interlocuzione e collaborazione con BrianzAcque, verrà messo un altro tassello importante nell’attività di prevenzione e messa in sicurezza del nostro territorio".

Il via ai lavori nel mese di settembre

L’avvio dei lavori è previsto per il prossimo mese di settembre, per una durata stimata in poco meno di due anni (conclusione prevista nell’estate 2027) ed un investimento di circa 3,8 milioni di euro. Durante il cantiere, saranno adottate tutte le misure necessarie per minimizzare i disagi ai residenti della zona. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali del Comune di Roncello e di BrianzAcque.